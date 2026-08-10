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वियाग्रा से कैंसर का इलाज संभव? जानिए Sildenafil की नई Study

Viagra में मौजूद Sildenafil और Cancer Metastasis के बीच क्या कनेक्शन सामने आया है? जानिए नई रिसर्च में क्या पाया गया।क्या Sildenafil वाकई कैंसर के फैलाव को रोक सकती है या अभी इसे लेकर और रिसर्च की जरूरत है?

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 10, 2026 12:05 PM IST

Viagra Cancer Treatment:क्या Viagra (Sildenafil), जिसे वर्षों से Erectile Dysfunction (ED) के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब cancer के फैलाव (cancer metastasis) को भी रोक सकती है? हाल ही में इस दावे ने सोशल मीडिया और खबरों में काफी चर्चा बटोरी है। लेकिन क्या यह सच है या अभी केवल शुरुआती रिसर्च है?

इस वीडियो में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हाल ही में प्रकाशित Cancer Research में क्या पाया गया और इस रिसर्च का वास्तव में क्या मतलब है।

इस वीडियो में जानिए: - Viagra (Sildenafil) कैसे काम करती है?

Cancer metastasis क्या होता है?

नई research में क्या पाया गया?

क्या Sildenafil अभी cancer की दवा बन चुकी है?

क्या लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल करना चाहिए?

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