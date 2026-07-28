World hepatitas day 2026: क्या फैटी लिवर आगे चलकर कैंसर बन सकता है? डॉक्टर से जानिए

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 28, 2026 12:20 PM IST
क्या आप जानते हैं भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर से पीड़ित है? और सबसे डरावनी बात - 70% लोगों को पता ही नहीं है। Dr. Alok Dubey, Consultant - Robotic & Laparoscopic GI Surgery and Liver Transplant, Yathrath Hospital Noida से बताते हैं कि लिवर की बीमारी अब भारत में महामारी बन चुकी है। पहले ये सिर्फ शराबियों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज 25 साल के लड़के-लड़कियों को भी NAFLD यानी नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर हो रहा है।