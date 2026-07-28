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World hepatitas day 2026: क्या फैटी लिवर आगे चलकर कैंसर बन सकता है? डॉक्टर से जानिए

क्या आप जानते हैं भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर से पीड़ित है? और सबसे डरावनी बात - 70% लोगों को पता ही नहीं है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या फैटी लिवर आगे चलकर कैंसर बन सकता है?

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 28, 2026 12:20 PM IST

क्या आप जानते हैं भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर से पीड़ित है? और सबसे डरावनी बात - 70% लोगों को पता ही नहीं है। Dr. Alok Dubey, Consultant - Robotic & Laparoscopic GI Surgery and Liver Transplant, Yathrath Hospital Noida से बताते हैं कि लिवर की बीमारी अब भारत में महामारी बन चुकी है। पहले ये सिर्फ शराबियों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज 25 साल के लड़के-लड़कियों को भी NAFLD यानी नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर हो रहा है।

  1. लिवर खराब होने के साइलेंट लक्षण जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं?
  2. क्या फैटी लिवर आगे चलकर कैंसर बन सकता है?
  3. बिना शराब पिए भी फैटी लिवर क्यों हो रहा है?
  4. कोल्ड ड्रिंक, मैदा और तला खाना जिम्मेदार है फैटी लिवर जैसी बीमारी के पीछे?
  5. क्या 99 रुपये में लिवर टेस्ट से बीमारी पकड़ी जा सकती है?
  6. क्या घर पर फैटी लिवर का पता लगाया जा सकता है या नहीं?

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