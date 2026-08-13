ब्रेन डेथ के बाद क्या सच में बचाई जा सकती हैं कई जिंदगियां? अंगदान की पूरी कहानी

ब्रेन डेथ के बाद अंगदान एक ऐसा फैसला है, जो किसी परिवार के लिए बेहद भावुक और मुश्किल हो सकता है। लेकिन सही जानकारी के जरिए किसी व्यक्ति के अंग कई जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि Brain Death क्या होता है और ब्रेन डेथ घोषित होने के बाद Organ Donation की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। परिवार से अंगदान को लेकर कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं? अंगदान की सहमति कौन देता है? किन अंगों और ऊतकों का दान किया जा सकता है? क्या परिवार को किसी तरह का दबाव दिया जाता है? और अंगदान के बाद मरीज के शरीर के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? साथ ही जानिए कि Brain Death और सामान्य कोमा में क्या अंतर होता है और डॉक्टर किस आधार पर Brain Death की पुष्टि करते हैं।