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Botox और fillers क्या है आपके लिए बेहतर?

आजकल ब्यूटी और एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स में दो नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं- Botox और Dermal Fillers। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा ज्यादा सेफ है?

Published by Ashu Kumar Das |Published : April 8, 2026 12:26 PM IST

Botox and Fillers Which is Better for You Expert explains : आजकल ब्यूटी और एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स में दो नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं- Botox और Dermal Fillers। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा ज्यादा सेफ है? और सबसे जरूरी आपके लिए कौन बेहतर है? अगर आप झुर्रियों, फाइन लाइन्स या चेहरे के ढीलेपन से परेशान हैं और बिना सर्जरी के यंग दिखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे Botox और Fillers के बीच अंतर और यह कैसे त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में। इस विषय पर हमारे साथ जुड़ी हैं Dr. Shivangi Saha, Asst Professor and Plastic surgeon, AIIMs Delhi।

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