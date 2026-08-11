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सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे, हार्ट हेल्थ से डाइजेशन तक

सुबह खाली पेट लहसुन खाना कितना फायदेमंद है? जानिए Dr. Salim Zaidi से Garlic के Heart और Digestion से जुड़े संभावित फायदे। साथ ही जानें लहसुन खाने का सही तरीका, कितनी मात्रा लें और किन लोगों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 11, 2026 12:40 PM IST

Raw Garlic Benefits:सुबह उठते ही अगर आपका पहला काम tea या coffee ढूंढना है, तो एक मिनट रुकिए! आपकी kitchen में मौजूद सिर्फ 1-2 garlic cloves (लहसुन की कलियां) को लेकर कई health claims किए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई सुबह empty stomach garlic खाना इतना फायदेमंद है?

इस वीडियो में Dr. Salim Zaidi ने बताया कि garliुc को सही तरीके से diet में शामिल करने से heart health से लेकर digestion तक किन संभावित फायदे मिल सकते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या हो सकता है।

इस वीडियो में जानिए: - Garlic benefits क्या हैं?

- क्या सुबह empty stomach garlic खाना जरूरी है?

- Heart health के लिए garlic कितना फायदेमंद?

- क्या garlic digestion को बेहतर करने में मदद कर सकता है?

- रोजाना कितनी मात्रा में garlic diet में शामिल किया जा सकता है?

- Garlic खाने का सही तरीका क्या है?

- किन लोगों को garlic का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए? लहसुन को अपनी diet में शामिल करने से पहले अपनी individual health condition और doctor की सलाह को ध्यान में रखें।

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