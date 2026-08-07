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किस उम्र में होता है स्वप्नदोष? क्या ये कोई बीमारी है? Nightfall Age

Nightfall यानी सोते समय अनजाने में वीर्य निकलना आखिर किस उम्र से शुरू होता है और क्या ये हर लड़के के लिए Normal है? जानिए Nightfall से जुड़े Myths, इसकी Normal Frequency और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 7, 2026 2:31 PM IST

Nightfall Age:हर लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसा Moment आता है... जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता.सुबह उठते ही कपड़े गीले दिखें... तो सबसे पहला सवाल आता है—'ये आखिर हुआ क्या?'कई लोग डर जाते हैं... कुछ इसे बीमारी समझ लेते हैं... तो कुछ शर्म की वजह से किसी से पूछते भी नहीं. फिर शुरू होती है Google Search... दोस्तों की अधूरी सलाह... और सोशल मीडिया पर फैले ढेर सारे Myths. कोई कहता है कि Nightfall होने से शरीर कमजोर हो जाता है... कोई इसे गलत आदतों का नतीजा बताता है... तो कोई इसे गंभीर बीमारी मान लेता है.

लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सच ये है कि इसे Nightfall या Nocturnal Emission कहा जाता है और यह कई लड़कों में Puberty के दौरान होने वाली एक Natural Body Process हो सकती है. तो आखिर Nightfall किस उम्र से शुरू होता है? क्या ये हर लड़के को होता है? कितनी बार होना Normal माना जाता है? और कब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देंगे Dr. Manjul Kumar, Urologist

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