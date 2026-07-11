बारिश के मौसम में क्या आपको भी पेट में दर्द, गैस और अपच हो रही है? डॉक्टर से जानें इसके कारण

मानसून का मौसम राहत तो देता है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि इसी मौसम में गैस, ब्लोटिंग (पेट फूलना) और अपच जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ जाती हैं? आखिर इसकी असली वजह क्या है? क्या सिर्फ तला-भुना खाना जिम्मेदार है या मौसम में होने वाले बदलाव भी आपके पेट को प्रभावित कर रहे है? Dr. Jatinder Singh Bhogal, Sr. Consultant, Gastroenterology & Hepatology वबताएंगे कि मानसून के दौरान पाचन संबंधी समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं। साथ ही डॉक्टर बताएंगे कि किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कौन-सी खाने की आदतें तुरंत बदलनी चाहिए, क्या खाना सुरक्षित है, किन चीजों से बचना चाहिए और कब गैस या अपच जैसी समस्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है।