चेहरे पर इस तरह लगाएं घी, चमक उठेगी स्किन!

महंगे skincare products के बावजूद भी glow missing है? हो सकता है असली skincare secret किसी cream में नहीं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की एक चीज़ में छुपा हो…

Ghee Benefits:महंगे मॉइस्चराइज़र, सीरम और नाइट क्रीम ट्राय करके भी स्किन वैसी की वैसी? तो एक सेकंड रुकिए… क्योंकि असली glow शायद आपके makeup bag में नहीं, किचन में रखा है. जी हां देसी घी! जिसे हम सिर्फ खाने तक सीमित समझते हैं, वही स्किन के लिए एक OG skincare hero है। देसी घी सिर्फ फैट नहीं है, बल्कि स्किन के लिए पूरा nutrition combo है. इसमें healthy fatty acids, vitamins और antioxidants होते हैं, जो स्किन को अंदर से nourish करते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में दादी-नानी बिना किसी chemical cream के glowing skin maintain कर लेती थीं.

अगर आपकी स्किन ड्राय, खिंची-खिंची या flaky रहती है, तो रात को सोने से पहले साफ चेहरे पर हल्का सा घी लगाकर मसाज करें. घी स्किन में deep absorb होता है और overnight नमी lock कर देता है. सुबह स्किन soft, smooth और healthy लगती है no extra effort.