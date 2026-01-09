Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Ghee Benefits:महंगे मॉइस्चराइज़र, सीरम और नाइट क्रीम ट्राय करके भी स्किन वैसी की वैसी? तो एक सेकंड रुकिए… क्योंकि असली glow शायद आपके makeup bag में नहीं, किचन में रखा है. जी हां देसी घी! जिसे हम सिर्फ खाने तक सीमित समझते हैं, वही स्किन के लिए एक OG skincare hero है। देसी घी सिर्फ फैट नहीं है, बल्कि स्किन के लिए पूरा nutrition combo है. इसमें healthy fatty acids, vitamins और antioxidants होते हैं, जो स्किन को अंदर से nourish करते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में दादी-नानी बिना किसी chemical cream के glowing skin maintain कर लेती थीं.
