चेहरे पर इस तरह लगाएं घी, चमक उठेगी स्किन!

महंगे skincare products के बावजूद भी glow missing है? हो सकता है असली skincare secret किसी cream में नहीं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की एक चीज़ में छुपा हो…

Published by Lakshmi Sharma |Published : January 9, 2026 4:45 PM IST

Ghee Benefits:महंगे मॉइस्चराइज़र, सीरम और नाइट क्रीम ट्राय करके भी स्किन वैसी की वैसी? तो एक सेकंड रुकिए… क्योंकि असली glow शायद आपके makeup bag में नहीं, किचन में रखा है. जी हां देसी घी! जिसे हम सिर्फ खाने तक सीमित समझते हैं, वही स्किन के लिए एक OG skincare hero है। देसी घी सिर्फ फैट नहीं है, बल्कि स्किन के लिए पूरा nutrition combo है. इसमें healthy fatty acids, vitamins और antioxidants होते हैं, जो स्किन को अंदर से nourish करते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में दादी-नानी बिना किसी chemical cream के glowing skin maintain कर लेती थीं.

अगर आपकी स्किन ड्राय, खिंची-खिंची या flaky रहती है, तो रात को सोने से पहले साफ चेहरे पर हल्का सा घी लगाकर मसाज करें. घी स्किन में deep absorb होता है और overnight नमी lock कर देता है. सुबह स्किन soft, smooth और healthy लगती है no extra effort.

Tea Side Effects in WInter: ठंड का मौसम आते ही लोग चाय पे चाय पीने लग जाते हैं और अब यह आम सी बात बन गई है। लेकिन इससे स्वास्थ्य को होने वाले कुछ नुकसान हैं, जिनके बारे में हर किसी को जान लेना चाहिए।

Benefits of eating raw garlic daily : सर्दियों के मौसम में लहसुन ने केवल आपके शरीर को गर्माहट देता है, बल्कि कई तरह से फायदेमंद होता है। आइए आपको कच्चा लहसुन खाने के फायदों के बारे में बताते हैं।

Shampoo Mix With Sugar: हम अपने बालों को सिल्की बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सिंपल चीजों का इस्तेमाल करना अक्सर भूल जाते हैं। ऐसी ही एक चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

How to take care of hair in winter naturally : सर्दियों में बाल बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं, लेकिन कुछ तरीकों से आप बालों को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। आइए आपको कुछ टिप्स के बारे में बताते हैं।

Home Remedies for Face Acne: अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो आप इन घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। इनसे त्वचा का निखार भी कई गुना बढ़ जाता है। इनसे चेहरे के दाग-धब्बे भी रिमूव होते हैं।

