आंखों में Eyeliner या Mascara लगाने से होगा ये बड़ा नुकसान!

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 21, 2026 5:25 PM IST
Eye Makeup Side Effects:एक महिला ने सालों तक रोज़ Eye Makeup ठीक से साफ नहीं किया... और धीरे-धीरे उसकी Eyelid Oil Glands पूरी तरह Block हो गईं। हालत इतनी बिगड़ गई कि Eye Drops या Medicines से भी राहत नहीं मिली... और आखिरकार उसे Eyelid Surgery करवानी पड़ी। अब सवाल ये है... क्या सिर्फ Eye Makeup Remove न करना इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? क्या Waterproof Mascara, Kajal और Eyeliner हमारी आंखों के लिए Silent Danger बन सकते हैं? किन Symptoms को देखकर तुरंत Alert हो जाना चाहिए?
और अगर Oil Glands Block हो जाएं... तो क्या हर बार Surgery ही करनी पड़ती है? साथ ही... अगर आप रोज़ Eye Makeup करती हैं... तो आंखों को Healthy रखने के लिए कौन-सी Daily Hygiene Habits सबसे ज़रूरी हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे Ophthalmologist से। Dr. Prashaant Chaudhry Senior Consultant & Head, opthalmology, Aakash Healthcare