गर्मी में स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए लगाएं ये वाला Sunscreen!

Sunscreen sirf tanning se bachne के लिए नहीं, बल्कि आपकी skin की long-term protection का सबसे जरूरी step है। लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या यहीं हो रही है सबसे बड़ी गलती?

Published by: Lakshmi Sharma | Published : May 5, 2026 6:07 PM IST

Best Summer Sunscreen:गर्मियों में sunscreen लगाना सिर्फ एक skincare trend नहीं, बल्कि skin protection का जरूरी हिस्सा है। यह त्वचा को हानिकारक UV rays से बचाता है, जिससे tanning, sunburn और समय से पहले aging जैसे wrinkles और fine lines का खतरा कम होता है। SPF 30, 50 या 70 में से कौन सा बेहतर है, यह आपकी जरूरत और exposure पर निर्भर करता है, लेकिन सही तरीके से और पर्याप्त मात्रा में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों से लेकर adults तक, सभी को sunscreen का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि त्वचा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।

Skin type के हिसाब से sunscreen चुनना भी जरूरी है oily skin वालों के लिए gel-based matte sunscreen, dry skin के लिए hydrating cream या liquid और sensitive skin के लिए fragrance-free, dermatologist-recommended sunscreen बेहतर होता है। Gel, liquid या spray किसी भी format का इस्तेमाल किया जा सकता है, बस coverage सही होना चाहिए। Sunscreen को हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाना चाहिए, खासकर पसीना आने या swimming के बाद। इसे सिर्फ face ही नहीं, बल्कि neck, ears, hands और बाकी exposed parts पर भी लगाना जरूरी है। यहां तक कि indoor रहने पर भी UV rays और blue light से बचाव के लिए sunscreen जरूरी है, हालांकि अपनी skin condition के अनुसार सही product चुनने के लिए expert की सलाह लेना बेहतर होता है।

