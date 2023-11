Air Pollution: Delhi-NCR की हवा में फैला जहर, इन घरेलू नुस्खों से बच्चों को रखें सुरक्षित

How to reduce the risk of heart attack: हार्ट अटैक के खतरे को कम करना है तो सही समय पर सही डाइट का होना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे हार्ट को हेल्दी रखने वाले कुछ फूड्स जो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं।