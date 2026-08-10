आखिर बकरी का दूध और पपीते का पत्ता कैसे करता है डेंगू का इलाज?

Dengue Home Remedies:बारिश के मौसम में Dengue, Malaria और Chikungunya के मामले बढ़ने लगते हैं और इन तीनों में कई लक्षण एक जैसे होने की वजह से अक्सर लोग Confuse हो जाते हैं। लेकिन क्या इन तीनों की पहचान सिर्फ Symptoms से की जा सकती है? और कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

इस वीडियो में Dr. Tushar Goyal, Consultant Physician, Kailash Hospital बता रहे हैं Dengue, Malaria और Chikungunya के बीच का फर्क, इनके Symptoms, Diagnosis और Treatment के बारे में।

इस वीडियो में जानिए:

Dengue के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है?

Malaria की पहचान कैसे करें और Treatment क्या है?

Chikungunya में तेज बुखार और Joint Pain क्यों होता है?

Dengue, Malaria और Chikungunya में क्या अंतर है?

इन बीमारियों में कौन-सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए?

बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का रस Dengue में सच में फायदेमंद हैं या सिर्फ Myth?

किन Symptoms में मरीज को तुरंत Hospital ले जाना चाहिए?

बारिश के मौसम में खुद को और अपने परिवार को इन Mosquito-borne Diseases से बचाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें।