Actress Larissa Bonesi ने बताए Glowing Skin के राज़, Mental Health पर भी खुलकर की बात | Exclusive

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 3, 2026 6:11 PM IST
Larissa Bonesi Skin Care:क्या Glowing Skin सिर्फ महंगे Skincare Products से मिलती है? या फिर Healthy Skin का राज़ आपकी Lifestyle, Mental Health और Self-Care Habits में छिपा है?
इस एक्सक्लूसिव बातचीत में Actress Larissa Bonesi ने अपनी Skincare Routine, Glowing Skin Secrets, Self-Care Habits और Mental Health को लेकर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए किन आदतों को अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए।
इस वीडियो में जानिए:
Larissa Bonesi की Skincare Routine
Glowing Skin का असली Secret
क्या महंगे Products ज़रूरी हैं?
Stress और Mental Health का Skin पर असर
Self-Care को Daily Life का हिस्सा कैसे बनाएं?