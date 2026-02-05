Select Language

अभय देओल ने कराया साइटिका का ट्रीटमेंट, जानें क्या है स्टेम सेल थेरेपी

अगर कमर से पैरों तक जाने वाला तेज़ दर्द हर मूवमेंट में परेशानी देने लगे, तो ये सायटिका हो सकता है। इसी दर्द से जूझ चुके अभय देओल ने राहत के लिए स्टेम सेल थेरेपी का ज़िक्र किया

Published by Lakshmi Sharma |Published : February 5, 2026 5:17 PM IST

Stem Cell Therapy:अगर कमर से उठकर दर्द सीधे पैरों तक जाने लगे, चलना-फिरना मुश्किल हो जाए और हर मूवमेंट में तकलीफ हो तो हो सकता है ये सायटिका हो। सायटिका कोई मामूली कमर दर्द नहीं, ये वो दर्द है जो नसों पर दबाव की वजह से होता है और कई बार घुटनों, यहां तक कि स्लिप डिस्क तक की परेशानी बना देता है। इसी सायटिका के दर्द से हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अभय देओल भी जूझ चुके हैं। अभय देओल ने अपनी Instagram पोस्ट में बताया कि सायटिका की वजह से उन्हें घुटनों और स्लिप डिस्क का भारी दर्द सहना पड़ा।” लेकिन इस दर्द से राहत के लिए अभय देओल ने जिस ट्रीटमेंट का जिक्र किया, उसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। और यही वजह है कि अब लोग जानना चाहते हैं आखिर ये स्टेम सेल थेरेपी है क्या?

स्टेम सेल थेरेपी एक एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है,जिसमें खास तरह की cells यानी स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल्स शरीर की डैमेज हुई हड्डियों, नसों और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करती हैं। इस थेरेपी का मकसद सिर्फ दर्द को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि दर्द की जड़ तक जाकर शरीर की नैचुरल हीलिंग को एक्टिव करना होता है।

TRENDING NOW

फिटनेस वीडियोView More

ब्यूटी वीडियोView More

डिज़ीज़ वीडियोView More

सेक्‍सुअल हेल्थ वीडियोView More

प्रेगनेंसी वीडियोView More

Health Calculator

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

सहजन का सूप पीने से क्या होता है? जानें इसे बनाने की आसान सी विधि

सहजन का सूप पीने से क्या होता है? जानें इसे बनाने की आसान सी विधि

Recipe of drumstick soup in winter : सर्दियों के मौसम में सहजन का सूप सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। आइए आपको इसके फायदे और बनाने की विधि के बारे में बताते हैं।

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही: मेडिकल टेस्ट, लक्षण और शिशु के विकास की पूरी जानकारी

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही: मेडिकल टेस्ट, लक्षण और शिशु के विकास की पूरी जानकारी

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में शिशु का विकास शुरू हो जाता है। इस दौरान महिला को कई शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। जानें, इस दौरान कौन-कौन से मेडिकल टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं।

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) क्या है? किन महिलाओं के लिए है फायदेमंद; जानें डॉक्टर से

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) क्या है? किन महिलाओं के लिए है फायदेमंद; जानें डॉक्टर से

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इस प्रक्रिया में महिला के शरीर में जिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, उसे दवाओं के रूप में दिया जाता है। डॉ. रुचि श्रीवास्तव बता रही हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) किन महिलाओं के लिए फायदेमंद है।

पेट के दाहिने हिस्से का दर्द: कहीं अपेंडिक्स तो नहीं? जानें क्या हैं इसके लक्षण और कारण

पेट के दाहिने हिस्से का दर्द: कहीं अपेंडिक्स तो नहीं? जानें क्या हैं इसके लक्षण और कारण

गर दर्द दाहिनी हिस्से पर बना रहे और लगातार बढ़ता जाए, तो बिना देर किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यह अपेंडिक्स का एक मुख्य लक्षण होता है।

क्या सिर्फ नमक कम करना बीपी कंट्रोल करने के लिए काफी है?

क्या सिर्फ नमक कम करना बीपी कंट्रोल करने के लिए काफी है?

Namak Wala Pani Pine Se Kya Hota Hai: कई बार लोग हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए नमक का पानी पीते हैं, लेकिन क्या सच में नमक का पानी असरदार होता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं।

View more