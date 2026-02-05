Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Stem Cell Therapy:अगर कमर से उठकर दर्द सीधे पैरों तक जाने लगे, चलना-फिरना मुश्किल हो जाए और हर मूवमेंट में तकलीफ हो तो हो सकता है ये सायटिका हो। सायटिका कोई मामूली कमर दर्द नहीं, ये वो दर्द है जो नसों पर दबाव की वजह से होता है और कई बार घुटनों, यहां तक कि स्लिप डिस्क तक की परेशानी बना देता है। इसी सायटिका के दर्द से हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अभय देओल भी जूझ चुके हैं। अभय देओल ने अपनी Instagram पोस्ट में बताया कि सायटिका की वजह से उन्हें घुटनों और स्लिप डिस्क का भारी दर्द सहना पड़ा।” लेकिन इस दर्द से राहत के लिए अभय देओल ने जिस ट्रीटमेंट का जिक्र किया, उसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। और यही वजह है कि अब लोग जानना चाहते हैं आखिर ये स्टेम सेल थेरेपी है क्या?
