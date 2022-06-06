Select Language

Kathal Seed Benefits: इन 3 तरीक़ों से कटहल से मिलेगा प्रोटीन ओर विटामिन बी

अगर गर्मियों में चाहिए प्रोटीन ओर विटामिन बी, तो खाए यह फल. कटहल के बीज के फायदे जानिए इस वीडियो में.

Published by Mini Dewan |Published : June 6, 2022 7:31 PM IST

Kathal ke beej ke fayde: फाइबर, विटामिन ओर कई पोषक तत्वों से भरपूर है कटहल. इसके बीज को हम स्नैक्स या चटनी की तरह खाते है. कटहल ज़्यादातर गर्मियों में ही आता है. कुछ लोग इसे हेल्दी फ़ूड भी कहते है, तो आइए जानते है इसके फायदे और इसके बीज का कैसे करें सेवन.

कैसे करे सेवन -

1. कटहल के बीज को भुन कर खाए-

कटहल के बीजों को शाम की चाय के साथ स्नैक्स की तरह खाए, इसके लिए कटहल को एक पैन में दो चम्मच घी डालकर भून लें और फिर इसका मजा लें.

2. सब्जी बना कर खाए-

कटहल के बीजों से आप सब्जी भी बना सकते हैं, इसके लिए आप कटहल को उबाल लें और फिर सब्जी की ग्रेवी तैयार करें और इसमें उसे डालकर खाए.

3. कटहल के बीज को उबाल कर खाए-

आप इसके बीज को उबाल लें और नामक लगाकर खा लें, इससे कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा

तो, इस गर्मी इन 3 तरीकों से कटहल खाएं और इनके फायदे उठाए.

TRENDING NOW

फिटनेस वीडियोView More

ब्यूटी वीडियोView More

डिज़ीज़ वीडियोView More

सेक्‍सुअल हेल्थ वीडियोView More

प्रेगनेंसी वीडियोView More

Health Calculator

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

OPD और IPD में क्या अंतर है? आम व्यक्ति कैसे पहचानें कि कौन सी बीमार में कब और कहां जाना है?

OPD और IPD में क्या अंतर है? आम व्यक्ति कैसे पहचानें कि कौन सी बीमार में कब और कहां जाना है?

हर हॉस्पिटल में OPD और IPD विभाग होते हैं। लेकिन, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कौन से विभाग में अपना इलाज कराना चाहिए?

'तुम बहुत सोचती हो'- पार्टनर का यह जवाब प्यार नहीं, Gaslighting है, ऐसे करें माइक्रो-अब्यूज़ से बाहर निकलने की शुरुआत

'तुम बहुत सोचती हो'- पार्टनर का यह जवाब प्यार नहीं, Gaslighting है, ऐसे करें माइक्रो-अब्यूज़ से बाहर निकलने की शुरुआत

What is Micro Abuse : कई रिश्ते बाहर से परफेक्ट दिखने पर भी अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे रिश्ते में रहना कई बार गलत साबित हो सकता है। इसलिए अपने रिश्ते को लेकर सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से gaslighting क्या होता है?

Travel Protection: प्रदूषित ट्रैफिक में ड्राइव करते समय कार के अंदर की हवा कैसे साफ रख सकते हैं?

Travel Protection: प्रदूषित ट्रैफिक में ड्राइव करते समय कार के अंदर की हवा कैसे साफ रख सकते हैं?

Travel Protection Tips: ट्रैवल के दौरान पॉल्यूशन सिर्फ कार के बाहर नहीं बल्कि अंदर भी हो सकता है। कार के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए और खुद को पॉल्यूशन की चपेट में आने से बचाने के लिए डॉक्टर की बताई इन ट्रेवल प्रोटेक्शन टिप्स को फॉलो करें।

चेहरे पर पिंपल्स होने पर क्या करें? जानें 5 तरीके, जिससे स्किन होगी साफ

चेहरे पर पिंपल्स होने पर क्या करें? जानें 5 तरीके, जिससे स्किन होगी साफ

How do I remove a pimple fast : अगर आपके चेहरे पर भी अक्सर पिंपल्स निकल जाते हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे इस तरह की समस्या से जरूर निजात मिलेगी।

6 महीने के शिशु के लिए 3 बेस्ट Superfoods, डॉक्टर ने कहा- जरूर बनाएं डाइट का हिस्सा

6 महीने के शिशु के लिए 3 बेस्ट Superfoods, डॉक्टर ने कहा- जरूर बनाएं डाइट का हिस्सा

What to Feed Toddlers after 6 months : 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को दही और पनीर जरूर खिलाना चाहिए। ये सुपरफूड हैं, जो बच्चों की सेहत को दुरुस्त (6 Mahine ke Baccho ko Kya khilaye) बनाते हैं।

इन 3 ड्रिंक्स से लिवर के आसपास जमा फैट को करें खत्म, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

इन 3 ड्रिंक्स से लिवर के आसपास जमा फैट को करें खत्म, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

Which Drinks Can Reduce Fatty liver  : खराब खान-पान की वजह से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। हालांकि, कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जिनके सेवन से आपको कुछ ही हफ्तों में आराम देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं।

View more