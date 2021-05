भारत सहित कई देशों में 28 मई को ‘मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे’ (Menstrual Hygiene Day 2021) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी तमाम वर्जनाओं को तोड़ना है। साथ ही इस पर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करना भी है। अब भी हमारे समाज में इस प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को कलंक और वर्जनाओं की दृष्टि से देखा जाता है। इस विषय पर महिलाओं में भी शर्म और संकोच मौजूद है। Also Read - Menstrual Hygiene Day: पीरियड्स में कितनी जरूरी है हाइजीन? एक्‍सपर्ट से समझिए

‘मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2021’ की थीम