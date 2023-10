हल्दी की मदद से सिर्फ 10 मिनट में पाएं चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा, जानें प्रयोग के 3 तरीके

Facial Hair Removal With Turmeric: अगर आप चेहरे पर अनचाहे बाल हैं, तो आप इन्हें रिमूव करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं। जानें प्रयोग के 3 तरीके।

How To Remove Facial Hair With Turmeric: महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल खूबसूरती को कम कर सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए महिलाएं कई तरह के उपाय करती हैं। कुछ महिलाएं चेहरे के बाल हटाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं। वहीं, कुछ महिलाएं थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवाती हैं। लेकिन आप चाहें तो चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकती हैं। इसके लिए हल्दी एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है। जी हां, हल्दी का इस्तेमाल करके आप चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकती हैं। साथ ही, इससे आपकी त्वचा की रंगत में भी सुधार हो सकता है। तो आइए, जानते हैं चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए कैसे करें हल्दी का इस्तेमाल?

हल्दी और बेसन

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए आप हल्दी और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें। इसमें आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। जब यह सूख जाए, तो हल्के हाथों से रगड़ें और फिर पानी से चेहरा धो लें।

हल्दी और एलोवेरा

अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं, तो आप हल्दी और एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसमें आधा चम्मच हल्दी और गुलाब जल डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। करीब 20 मिनट बाद उंगलियों की मदद से चेहरे पर उल्टी दिशा में रगड़ें। उसके बाद पानी से चेहरा धो लें। आप इस पेस्ट का सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

हल्दी, दूध और चावल का आटा

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए हल्दी, दूध और चावल के आटे का मिश्रण कारगर साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा लें। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे चेहरे के अनचाहे बाल धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। साथ ही, चेहरे पर निखार भी आएगा।

चेहरे के अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए आप इन 3 तरीकों से हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालंकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें।

