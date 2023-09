मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये 4 चीजें, मिलेगी निखरी-बेदाग त्वचा

Multani Mitti For Face: चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से कई स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। आप मुल्तानी मिट्टी में इन 4 चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं।

Multani Mitti For Face: त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा को एक्सफोलिएट करती है। साथ ही, त्वचा पर मौजूद गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करती है। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से मुहांसों, दाग-धब्बों, ब्लैकहेड्स और पिगमेंटेशन आदि समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा की रंगत सुधरती है और निखार भी बढ़ता है। ज्यादातर लोग मुल्तानी मिट्टी को पानी के साथ चेहरे पर मिलाकर लगाते हैं। लेकिन अगर आप निखरी और बेदाग त्वचा पाना चाहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में कुछ चीजें मिलाकर लगा सकते हैं। तो चलिए, जानते हैं मुल्तानी मिट्टी में क्या मिलाकर लगाना चाहिए (What to Mix With Multani Mitti For Glowing Skin in Hindi)?

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल

अगर आपकी स्किन डल और बेजान है, तो आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में 1-2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। इसमें 2-3 चम्मच गुलाब जल डालकर मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। आप रोजाना मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का पेस्ट चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे मुंहासे और दाग-धब्बे दूर होंगे। साथ ही, त्वचा का निखार भी बढ़ेगा।

मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा

आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा जेल मिलाकर भी चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाएगा। इसके लिए आप बाउल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। आप हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर

अगर आपके चेहरे पर मुंहासे हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके लिए आप कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर लें। इसमें 2-3 चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को पानी से वॉश कर लें। चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक प्रदान करेगा। इससे त्वचा की जलन और रेडनेस कम होगी।

मुल्तानी मिट्टी और नींबू

आप मुल्तानी मिट्टी में नींबू का रस मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे त्वचा के दाग-धब्बे और टैनिंग से छुटकारा मिलेगा। साथ ही, त्वचा में निखार भी बढ़ेगा। इसके लिए आप बाउल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। इसमें 2 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। आप सप्ताह में 1-2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से त्वचा की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए आप इन तरीकों से मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

