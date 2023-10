करवा चौथ से पहले घर में ही इन चीजों से करें फेशियल, मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

Facial At Home For Karwachauth: करवा चौथ पर दमकती त्वचा पाने के लिए आप घर ही फेशियल कर सकती हैं। जानें घर पर फेशियल करने के स्टेप्स -

Facial At Home For Karwachauth In Hindi: करवा चौथ पर हर महिला सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव देखना चाहती है। इसलिए कई महिलाएं करवा चौथ आने से पहले ही पार्लर जाकर फेशियल करवाती हैं। लेकिन इनमें हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो हर टाइप की स्किन को सूट नहीं करते हैं। ऐसे में, आप चाहें तो घर पर ही नैचुरल चीजों की मदद से फेशियल कर सकते हैं। इससे त्वचा में निखार आएगा और स्किन को नुकसान भी भी नहीं पहुंचेगा। तो आइए, जानते हैं घर पर फेशियल करने का आसान तरीका।

क्लींजिंग

फेशियल का सबसे पहला स्टेप क्लींजिंग होता है। इसके लिए आप कटोरी में 2-3 चम्मच कच्चा दूध लें। अब इसे कॉटन की मदद से अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। फिर चेहरे को पानी से धो लें।

स्क्रबिंग

क्लींजिंग के बाद चेहरे की स्क्रबिंग की जाती है। इससे डेड स्किन और गंदगी को हटाने में मदद मिलती है। इसके लिए कटोरी में एक चम्मच शहद लें। इसमें एक चम्मच चीनी एक चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसे चेहरे पर लगाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। उसके बाद पानी से चेहरे को धो लें।

मसाज

स्क्रबिंग के बाद फेशियल का तीसरा स्टेप मसाज करना होता है। इसके लिए आप 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें। इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर मिला लें। अब इसे चेहरे पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। करीब 5 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें।

फेस पैक

फेशियल का आखिरी स्टेप फेस पैक लगाना होता है। आप बेसन में हल्दी पाउडर और दूध डालकर फेस पैक तैयार कर सकते हैं। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें।

इस तरह आप नैचुरल चीजों की मदद से घर पर फेशियल कर सकती हैं। हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

