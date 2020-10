Toilet after Sex in Hindi: अक्सर लोग सेक्स करने के बाद सो जाते हैं। न तो प्राइवेट पार्ट्स को साफ करना जरूरी समझते हैं और न ही टॉयलेट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेक्स करने के बाद यूरिन पास न करना (Urinating after sex in Hindi) आपकी सेहत के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है? महिलाओं को इस बात का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को यूरिन इंफेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। साथ ही उनका मूत्रमार्ग भी छोटा होता है, जिससे बैक्‍टीरिया वहां तेजी से पहुंच सकते हैं। किसी भी तरह के इंफेक्‍शन से बचना चाहते हैं, तो सुखद पलों के बाद यूरिन पास (Benefits of urinating after sex) करना न भूलें। Also Read - सेक्स पॉवर बढ़ाने के लिए रोज़ खाएं ये 4 फूड्स, महिलाओं और पुरुषों के लिए है समान फायदेमंद

मूत्राशय में बैक्टीरिया का हमला

महिलाओं का मूत्रमार्ग काफी छोटा होता है जिस कारण बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय (urinary bladder) तक जा सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद कई महिलाओं को मूत्र मार्ग में संक्रमण की शिकायत हो जाती है। दरअसल, पुरुषों में वीर्य और मूत्र एक ही रास्त से बाहर निकलते हैं। इससे यूरिन इंफेक्शन सेक्स के जरिए महिलाओं के जननांग में आसानी से चला जाता है। ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर को कंडोम का इस्तेमाल करने के लिए कहें।

महिलाओं को हो सकता है यूटीआई

यूरिन ट्रैक इंफेक्‍शन महिलाओं में अधिक होता है। अगर आपको यूटीआई जल्दी-जल्दी होता है या फिर सेक्स के बाद हो रहा हो, तो हो सकता है कि आप पेशाब न करती हैं। सेक्स का सुखद अनुभव लेने के बाद यूरिन न करना कई बार पीड़ा का कारण बन सकता है।

आलस करना पड़ सकता है सेहत पर भारी

सेक्स से पहले आपको यूरिन पास करने की इच्छा है, फिर भी आप उसे टाले जा रहे हैं, तो यह ठीक नहीं। फोरप्ले में इतने न खो जाएं कि यूरिन पास कराने की इच्छा न करे। सेक्स के दौरान या बाद में आपकी यह आलस करने की आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। एक बार पेशाब कर लें फिर रिलैक्‍स होकर सेक्स का मजा लें।

सेक्स के बाद पेशाब को रोकना सही नहीं

सेक्‍स का मजा लेने के बाद एक-दूसरे के आगोश में खोए रहने का मन करता है, लेकिन जब पेशाब (Peeing after sex) आ रहा हो, तो उसे रोकना भी ठीक नहीं है। ध्‍यान रखें कि 30 मिनट से ज्‍यादा देर तक यूरिन न करने से इंफेक्‍शन होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

सेक्स के बाद पेशाब करने के फायदे (Benefits of urinating after sex in Hindi)

सेक्स के बाद जब आप पेशाब कर लेते हैं, तो संक्रमण से छुटकारा मिलता है। पेशाब करने से प्रजनन संबंधी क्षेत्र में घुसे हुए संक्रमण को बाहर निकाले में मदद मिलती है। महिलाओं को सेक्‍स करने के पहले और बाद में अपने यौन मार्ग की अच्‍छी तरह से सफाई करनी चाहिए ताकि इससे किसी भी प्रकार के संक्रमण के फैलने का खतरा न हो। संभोग करने के बाद मूत्र रोग के साथ अन्‍य घातक संक्रमण भी शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। पुरुषों को कंडोम का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, खासकर तब जब आपको संक्रमण या यूटीआई (UTI) जल्दी-जल्दी होने की समस्या हो। महिलाओं के मामले में मूत्रमार्ग और प्रजनन मार्ग दोनों ही अलग-अलग होते हैं, इसलिए उनके पार्टनर को संक्रमण होने के चांस काफी कम होते हैं।

