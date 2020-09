Obesity and Sexual Health: अधिक वजन या मोटापा (Obesity) सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मोटापा कई रोगों का जड़ है। हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिवर डिजीज, डायबिटीज आदि कई रोग हो सकते हैं। अधिक भोजन करना, जंक फूड का सेवन, एक्सरसाइज में कमी, बैठे रहना, शारीरिक एक्टिविटी में कमी आदि मोटापे का मुख्य कारण (Causes of obesity) होती हैं। पुरुषों में मोटापा (Obesity in men) होना उनके यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित (obesity effects sex life) करता है। जो पुरुष अधिक मोटे हैं, उनमें कई सेक्स समस्याएं (Sexual problems) होने की आशंका बढ़ जाती है। जानिएं, पुरुषों में होने वाली उन 4 सेक्सुअल समस्याओं के बारे में, जो मोटापे के कारण पुरुषों (Obesity causes sex problems in men) में देखी जा सकती हैं। Also Read - लाइफस्टाइल से जुड़ी इन 4 ग़लतियों की वजह से पुरुषों में बढ़ती है इंफर्टिलिटी की समस्या

मोटापा से कम होता है टेस्टोस्टेरॉन लेवल

अधिक वजन के कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्तर भी कम होने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सेक्सुअल फंक्शन के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से पुरुषों में सेक्स के प्रति इच्छा कम (motape ke karan hone wali sexual problem) हो सकती है। लो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कराण इरेक्शन तक पहुंचने में भी समस्या आती है। दरअसल, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ही बनाए रखता है।

मोटापा रिप्रोडक्टिव फंक्शन्स करे प्रभावित

पुरुषों में अधिक वजन होने के कारण उनकी रिप्रोडक्टिव फंक्शन्स (Reproductive Functions) को प्रभावित कर सकता है। इससे पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या और उनकी गतिशीलता में कमी आने लगती है। यह पुरुषों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (Male Infertility) की समस्या का कारण बन सकता है। जाहिर सी बात है, इससे आपको पिता बनने में भी समस्या आ सकती है। बेहतर है कि वजन कम करने के लिए अभी से ही प्रयास करने शुरू कर दें।

मोटापा बढ़ाए पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन

वजन अधिक होने से भी पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। एक स्टडी के अनुसार, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (Erectile dysfunction) से पीड़ित लगभग 70 से 80 फीसदी लोग मोटापे से ग्रस्त पाए गए हैं। इस सेक्सुअल समस्या में पुरुषों में यौन संबंध बनाने के दौरान जननांग में पर्याप्त तनाव नहीं आता है। इससे सेक्सुअल संबंध बना पाने में पुरुष असमर्थ महसूस करते हैं।

मोटापा से बढ़ सकता है प्रोस्टेट का आकार

मोटापे से पुरुषों में प्रोस्टेट का आकार भी बढ़ने लगता है। इससे सेक्स करते समय तकलीफ हो सकती है। इस समस्या को (Obesity and Sexual Health in hindi) बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया कहा जाता है। यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं और आपकी कमर की साइज 40-43 इंच से अधिक है, तो आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया होने की आशंका इससे कम कमर की साइज वाले लोगों की तुलना में 2 गुना अधिक होती है।

