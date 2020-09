Benefits of Garlic for Men: लहसुन तो आप हर दिन खाते होंगे। खाली पेट लहसुन की 2 कली खाने से कई रोगों से बचाव होता है। पेट की सेहत अच्छी (Benefits of garlic) रहती है। पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। वजन कम (Garlic for weight loss) करने के साथ ही पेट की चर्बी (Belly Fat) को भी कम करता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लहसुन खाने से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ भी बूस्ट (Garlic boosts sexual health) होती है? यदि आप किसी यौन समस्या (sexual problem) से ग्रस्त हैं, तो लहसुन का सेवन (Lahsun ke fayde) नियमित रूप से करें। लहसुन कच्चा, रोस्टेड, अंचार या चटनी के रूप में खाएंगे तो अधिक लाभ होगा। जानिए, लहसुन किस तरह से सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करती (Garlic improves sexual health in men) है और लहसुन खाने के फायदे (Benefits of garlic in hindi) क्या-क्या होते हैं। Also Read - पुरुषों में मोटापा इन 4 सेक्सुअल समस्याओं को दे सकता है जन्म

लहसुन में मौजूद गुण

लहसुन (Garlic in hindi) में मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, बी 6, फॉस्फोरस, जिंक, पोटैशियम, सिलेनियम आदि पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करे ठीक लहसुन

शोध की मानें, तो लहसुन (garlic in hindi) में यौन इच्छा को बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में जिन परुषों की लिबिडो पावर (Libido in men) कम हो गई है, वे लहसुन का सेवन जरूर करें। लहसुन खाने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (Erectile dysfunction in hindi) की समस्या भी दूर होती है।

शारीरिक कमजोरी करे दूर लहसुन

पुरुषों का यौन स्‍वास्‍थ्‍य तब भी खराब हो जाता है, जब वो हर समय शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। लहसुन की दो कली पुरुषों की यौन कमजोरी (Benefits of Garlic for Men in hindi) को दूर कर सकते हैं। लहसुन एक उत्‍तेजक खाद्य पदार्थ है, जो यौन इच्‍छा और ताकत को बढ़ाता है। पुरुषों में पाया जाने वाला मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ता है, जिससे जोश, क्षमता और सेक्स के प्रति रुची बढ़ती है।

लिबिडो बढ़ाए लहसुन (Garlic boosts Libido in men in hindi)

लहसुन को एक शक्तिशाली कामोत्तेजक (aphrodisiac) खाद्य पदार्थ माना गया है। इसके नियमित सेवन से पुरुषों में सेक्स से संबंधित समस्याएं (Garlic boosts sexual health in hindi) नहीं होती हैं। बस, एक लहसुन की कली का सेवन करने से आपकी सेक्स क्षमता एक महीने के अंदर सुधर जाएगी। यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है।

लहसुन के फायदे (Lahsun ke fayde in hindi)

हृदय रोग से बचाए लहसुन। हृदय धमनियों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती है।

डायबिटीज में करेंगे लहसुन का सेवन तो शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा।

बारिश में होने वाली फंगल इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम, फ्लू या अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाए लहसुन।

कब्ज (Constipation) की समस्या से हैं परेशान, तो करें लहसुन का सेवन। पाचनतंत्र भी सही रहता है।

गर्म पानी के साथ खाएं लहसुन की कलियां, नहीं होंगी ये बीमारियां

लहसुन की मदद से पाएं खोई हुई सेक्सुअल पावर, पुरुषों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन