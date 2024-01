क्या आपका पार्टनर भी है हद से ज्यादा पोजेसिव? इन 4 तरीकों से करें उनसे डील

Tips To Deal With Over Possessive Partner: पार्टनर को लेकर हद से ज्यादा पजेसिवनेस रिश्ते को खराब कर सकती है। आइए, जानते हैं पजेसिव पार्टनर से किस तरहा डील करें?

Ways To Deal With Over Possessive Partner: अपने पार्टनर के लिए पजेसिव होना आम बात है। लेकिन जरूरत से ज्यादा पजेसिवनेस से रिश्ते में खटास आ सकती है। अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के प्रति इतने ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि पार्टनर पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। कुछ लोग बहुत अधिक प्यार, तो कुछ अपने पार्टनर को खोने के डर से ओवर पजेसिव हो जाते हैं। लेकिन इन आदतों की वजह से रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं और कुछ लोग ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझते हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपको लेकर ओवर पजेसिव है, तो उनसे इस बारे में सीधे बात करें। आज इस लेख में हम आपको ओवर पजेसिव पार्टनर से डील करने के कुछ तरीके बता रहे हैं।

पार्टनर से खुलकर बात करें

किसी भी रिश्ते में बात करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर कई बार लड़ाई-झगड़े से बचने के लिए कपल्स एक-दूसरे के बिहेवियर को लेकर खुलकर बात नहीं करते हैं। लेकिन इससे धीरे-धीरे रिश्ते की डोर कमजोर होती चली जाती है। अगर आपका पार्टनर पजेसिव है, तो उनसे बात करके इसका कारण जानने की कोशिश करें।

शक को दूर करने की कोशिश करें

कई बार जलन या इनसिक्योरिटी की वजह से लोग पजेसिव होने लगते हैं। अगर ऐसा आपके पार्टनर के साथ भी है, तो उनके शक को दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा प्यार जाहिर करें। इससे उनके मन में यह विश्वास जगेगा कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है। इसके अलावा, आप उन्हें कभी-कभी अपने दोस्तों से मिलवाने भी ले जा सकते हैं। इससे उनके मन से असुरक्षा की भावना दूर होगी।

पार्टनर की परेशानी को समझें

अगर आपका पार्टनर आपसे अपनी परेशानी या इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, तो गुस्से में झगड़ा करने के बजाय उसकी बात को शांति से सुनें। हर व्यक्ति के पजेसिव होने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को तभी खत्म किया जा सकता है, जब आप दोनों मिलकर इसे सुलझाने का प्रयास करें।

धैर्य रखें

अगर आपके रिश्ते में कुछ समस्या चल रही है, तो उसे ठीक होने का समय दें। कोई भी समस्या रातोंरात खत्म नहीं होती है। आप अपने पार्टनर की सोच को अचानक से नहीं बदल सकते हैं। इसलिए उन्हें भी खुद में बदलाव लाने का समय दें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते की आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके साथ धैर्यता पूर्वक डील करें।