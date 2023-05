प्रेगनेंसी रोकने के लिए कब लें इमरजेंसी पिल्स और किस स्थिति में इस्तेमाल करें अबॉर्शन पिल्स? डॉक्टर से समझें

गर्भनिरोधक गोली कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये आपको आगे मां बनने में परेशानी पैदा कर सकती है। तो, आइए डॉक्टर से समझते हैं।

प्रेगनेंसी रोकने के लिए दवाओं का इस्तेमाल आज कल आम होता जा रहा है। पर जानकारी के अभाव में इसका इस्तेमाल करना कई स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा सकता है। जी हां, आज कल बहुत से लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं और कई महिलाएं चाह कर भी मां नहीं बन पा रही हैं। ये असल में सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी जानकारियों की कमी के कारण होता है और गर्भनिरोधक गोलियों का गलत इस्तेमाल इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। दरअसल, कई बार अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए (how to prevent unwanted pregnancy and abortion) महिलाएं इमरजेंसी पिल्स और अबॉर्शन पिल्स की मदद लेती हैं। लकिन इनका गलत तरीके से इस्तेमाल सेहत पर भारी पड़ता है और ये एक हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं और ऐसी स्थिति बना देते हैं कि आगे चलकर प्रेगेनेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है। साथ ही सेहत पर इसके लंबे समय तक दिखने वाले प्रभाव भी नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए गोली यानी कि इमरजेंसी पिल्स और अबॉर्शन पिल्स का इस्तेमाल कैसे करें? इसी बारे में हमने डॉ बंदना सोढ़ी (Dr Bandana Sodhi), वरिष्ठ सलाहकार, स्त्री रोग, फोर्टिस ला फेम (Fortis la femme) से बात की।

गर्भनिरोधक गोली कब लेनी चाहिए?

गर्भनिरोधक गोली को अक्सर लोग अपनी मर्जी से और किसी भी मेडिकल स्टोर से जा कर खरीद लेते हैं य फिर खरीद कर घर पर ही रखते हैं। ज्यादातर लोग इंटरनेट की मदद लेते हैं या मेडिकल स्टोर वाले से पूछ कर गोलियां लेते हैं। पर ये खतरनाक हो सकता है। आपको ये जान हैरानी हो सकती है ज्यादातर लोग अपनी स्थिति पूरी तरह से बताते नहीं कि उन्होंने असुरक्षित यौनसंबंध बनाया है या फिर ये कब और कितने घंटे पहले हुआ है। जबकि सही तरीका ये है कि आप किसी डॉक्टर सं कंसल्ट करके ही गोलियां लें क्योंकि गोलियां लेने से इनके फायदे और नुकसानों के बारे में पहले जानें। साथ ही अगर गर्भ ठहर जाता है और अनचाहे गर्भधारण हो जाता है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए और अगर आप अबॉर्शन पिल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करें? जानते हैं दोनों का फर्क (Difference between morning after pill and abortion pill) और समझते हैं इस्तेमाल का तरीका, फायदे और नुकसान।

इमरजेंसी पिल्स (Emergency contraceptive pills)

इमरजेंसी पिल्स को आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां भी कहा जाता है, यानी कि जो असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण को रोक सकते हैं। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली को 'मॉर्निंग आफ्टर पिल (morning after pill)' गोली के रूप में भी जाना जाता है। ये गोली संभोग (सेक्स) के 72 घंटों के भीतर लेने पर 95% (pills to avoid pregnancy after 72 hours) से अधिक गर्भधारण को रोक सकती है। इन गोलियों का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है:

-असुरक्षित संभोग (अनसेफ सेक्स)

- यौन उत्पीड़न जब महिला को एक प्रभावी गर्भनिरोधक विधि द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था।

-संभावित गर्भनिरोधक विफलता जैसे कंडोम फट जाने पर

इमरजेंसी पिल्स के नुकसान-Emergency contraceptive pills side effects

इमरजेंसीपिल्स का इस्तेमाल करते हुए यह याद रखना चाहिए कि इसे गर्भनिरोधक की एक सतत विधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है यानी कि बार-बार इस्तेमाल करने की चीज नहीं है और केवल उपरोक्त स्थितियों में आपातकालीन उपयोग के रूप में अनुशंसित किया जाता है। आपातकालीन गर्भनिरोधक के लिए अनुशंसित दवाओं की बात करें तो,

-लेवोनोर्गेस्ट्रेल (Levonorgestrel 1.5 mg) की बस एक खुराक लें या 0.75 मिलीग्राम प्रत्येक की 2 खुराक 12 घंटे के अंतराल पर लें।

इसके अलावा संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग आपके डॉक्टर की सिफारिश पर भी किया जा सकता है। ध्यान रखें कि इसके बाद आपके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आ सकते हैं जैसे कि

-मतली

-उल्टी

-पीरियड्स में अनियमितता

-सिरदर्द

-चक्कर आना

-थकान।

हालांकि, कुछ महिलाएं उपरोक्त किसी भी कारण से इन गोलियों का बार-बार उपयोग करती हैं। ऐसी स्थितियों में, नियमित गर्भनिरोधक विकल्पों पर रहना बेहतर होता है।

अबॉर्शन पिल्स (Abortion pill)

अबॉर्शन पिल्सको गर्भपात की गोली भी कहा जाता है। गर्भपात की गोली जिसका उपयोग चिकित्सीय गर्भपात (मेडिकल अबॉर्शन) के लिए किया जाता है। ये शुरुआती प्रेगनेंसी को रोकने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यानी कि पहले महीने ही पीरियड्स लेट होते ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करने के बाद जब पता चले कि आप प्रेगनेंट हैं तो इन दवाओं को आपके डॉक्टर के परामर्श से और अल्ट्रासाउंड के बाद लें। अबॉर्शन पिल्स गोलियां गर्भावस्था को समाप्त कर देंगी और यह वैसी नहीं हैं जैसी आमतौर पर "मॉर्निंग आफ्टर पिल" के रूप में जानी जाती हैं, जिसकी चर्चा गर्भावस्था को रोकने के लिए की गई है।

अबॉर्शन पिल्स कैसे काम करती है-How to use abortion pills hindi?

इस गर्भपात की प्रक्रिया में मदद करने के लिए दो अलग-अलग दवाओं का उपयोग होता है, जैसे कि (Misoprostol and Mifepristone) जो कि डॉक्टर द्वारा बताने और समझाने पर ही लिया जाना चाहिए। ये गर्भपात की गोली बहुत प्रभावी होती हैं। लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए गर्भ रह जाने के बाद इसका पूरी तरह से काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ध्यान रखें कि

-जैसे ही एक महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है, चिकित्सकीय गर्भपात हो सकता है।

-यह सर्जिकल गर्भपात से आसान है।।

-अबॉर्शन पिल्स की कीमत सर्जिकल गर्भपात से कम होती है।

अबॉर्शन पिल्स के साइड इफेक्ट्स-Abortion pill side effects

-अत्यधिक और लंबे समय तक ब्लीडिंग, ध्यान रहे से स्थिति कई बार गंभीर हो सकती है।

-इंफेक्शन हो सकता है।

-अधूरा गर्भपात हो सकता है। इसलिए इस्तेमाल के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं।

-पेट में दर्द

-मतली, उल्टी और दस्त

-बार-बार लेने पर भविष्य में मां बनने में समस्या हो सकती है।

इसके अलावा आपातकालीन लक्षणों में गंभीर दर्द, बुखार, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। ऐसे में इन लक्षणों का देखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। पर ध्यान रखें कि कभी भी इस दोनों स्थितियों से बचने की कोशिश करें। हमेशा सुरक्षित तरीका अपनाएं और सेहतमंद रहें।