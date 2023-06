Low Sex Drive in Women: महिलाओं में यौन इच्छा कम होने के 5 मुख्य कारण

एक स्टडी के मुताबिक, लो-लिबिडो की समस्या मर्दों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी जाती है, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं।

Causes of Low Libido In Women: तनाव भरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी इटिंग, बीमारियां और कमजोर इम्यून सिस्टम (immune system) का असर लोगों की शादीशुदा जिंदगी पर भी अलग-अलग तरीकों से पड़ता है। बार-बार पर आपा खो देना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और पार्टनर्स के बीच मनमुटाव बढ़ते स्ट्रेस का एक बड़ा दुष्परिणााम है। वहीं, कपल्स के बीच तालमेल और फिजिकल इंटीमेसी की भी कमी जैसी स्थितियां भी बहुत आम हो चली हैं।शादीशुदा ज़िंदगी में आनेवाली इन स्थितियों के कारण कपल्स के बीच की रिलेशशिप पर बुरा असर पड़ता है और कई बार स्थिति बहुत गम्भीर हो जाती है। ( Low Libido In Women In Hindi)

पुरुषों की तरह की महिलाओं में फिजिकल इंटिमेसी (Sex) में रूचि कम होने से उन्हें इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां उनके पार्टनर और उनके बीच तनाव या झगड़े की नौबत आ जाए। कामेच्छा की कमी (libido meaning in hindi)

या लो लिबिडो के कई कारण (causes of low libido in women) हो सकते हैं। वहीं, कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus pandemic) का भी लोगों की पर्सनल लाइफ पर बहुत व्यापक असर पड़ा है। लोगों में इस वायरस को लेकर इस कदर डर, तनाव, चिंता बढ़ती जा रही है कि अधिकतर पार्टनर एक-दूसरे के साथ बैठकर बातें भी नहीं करते। महिलाओं पर इन दिनों घर और ऑफिस वर्क प्रेशर दोनों बढ़ गया है, ऐसे में थकान के कारण भी उन्हें यौन संबंध बनाने की इच्छा (Female sexual desire) नहीं हो सकती है। एक शोध के अनुसार, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यौन इच्छा की कमी (Low sex drive in women) अधिक होती है।

महिलाओं में लो लिबिडो के मुख्य कारण (causes of low libido in women in Hindi)

अधिकतर महिलाएं यौन इच्छा की कमी(libido meaning in hindi) के कारण परेशान रहती हैं। ध्यान रखें कि सेक्स आपके संपूर्ण सेहत पर पॉजिटिव असर करता है। लो सेक्स ड्राइव (Low sex drive in women) रिश्तों के टूटने का कारण भी बन जाता है। अगर आप भी कुछ दिनों से यौन में कम दिलचस्पी की समस्या का अनुभव कर रही हैं, तो इसकी वजहों को पहचानने की कोशिश करें। कई जीवनशैली की आदतें, शारीरिक समस्याएं ऐसे हैं, जो यौन इच्छा में कमी के मुख्य कारण होते हैं। जानें, महिलाओं में यौन इच्छा कम होने के कारण (causes of low libido in women) क्या-क्या हो सकते हैं...

1 नींद पर्याप्त ना लेना

आजकल कोविड-19 महामारी ने आपकी नींद, चैन सब छीन ली है और इस कारण आप रात में पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाती हैं। क्या आपको पता है कि 7-8 घंटे नहीं सोने से भी सेक्स ड्राइव कम होती है? नींद नहीं लेंगी पूरी, तो सारा दिन आलस, सुस्ती और थकान महसूस होगी। फिर रात में आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताने से बचेंगी और आपकी सेक्स करने की इच्छा (Low libido causes in women) बिल्कुल भी नहीं। जब आप सुकून की नींद लेती हैं, तो शरीर वापस ऊर्जा संग्रहित करता है। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। कोशिकाओं को रिजेनरेट करता है। नींद पूरी नहीं होने से शरीर अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं कर पाता है।

2 आयरन की कमी

अधिकतर महिलाओं को शरीर में खून की कमी होने की समस्या होती है। यह यौन इच्छा (Low sex desire in women) में कमी का मुख्य कारण हो सकता है। शरीर में आयरन की कमी के कारण आप सुस्त महसूस कर (Causes of low libido in women) सकती हैं। पीरियड्स के दिनों में भी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होने से संपूर्ण शरीर के साथ-साथ जनानांगों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, जिससे यौन इच्छा प्रभावित होती है। एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन से भरपूर सुपरफूड्स का सेवन करें।

3 तनाव या डिप्रेशन का बढ़ना

इन दिनों आप कोरोनावायरस के कारण अधिक तनाव (Stress) में आ गई हैं, तो यह तनाव, एंग्जाइटी यौन इच्छा को प्रभावित कर सकती है। अनिद्रा भी तनाव को बढ़ाता है। इससे आपकी सेक्स इच्छा प्रभावित (Causes of low sex drive in females) होती है। लगातार तनाव में रहेंगी तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का निर्माण बढ़ जाता है। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपकी सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है। डिप्रेशन से बचने के लिए भी लोग एंटी-डिप्रेशेन्ट दवाएं खाने लगते हैं, जिससे सेक्सुअल एबिलिटी (sexual ability) प्रभावित होती है।

4 शरीर में हार्मोनल बदलाव

उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। शरीर में मौजूद हार्मोन्स सेक्स जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। जिन हार्मोन्स के स्राव से यौन संबंध बनाने की इच्छा जागती है, उनके कम होने से यौन इच्छा में कमी भी आती है। तनाव, डिप्रेशन, प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए दवाओं का सेवन करती हैं, तो हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जिसका असर आपकी लिबिडो (Libido) पर पड़ता है।

5 रिश्तों में कड़वाहट

आपसी मतभेद, लड़ाई-झगड़े, बहस के कारण रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। ये चीजें लगातार बनी रहें, तो पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। बेहतर है कि आप रिश्तों में आए मनमुटाव और कड़वाहट को जल्द से जल्द सुलझा लें।

