Prostate Gland Enlargement: पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का संकेत है पेशाब करने के दौरान होने वाली ये 6 समस्याएं, जानिए इसका आयुर्वेदिक उपचार

Prostate Gland Enlargement: पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का संकेत है पेशाब करने के दौरान होने वाली ये 6 समस्याएं, जानिए इसका आयुर्वेदिक उपचार

Enlarged Prostate: पुरुषों में प्रोस्टेट हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र के साथ-साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है, जिसके कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।

प्रोस्टेट ग्रंथि (What is Prostate Gland in Hindi) का आकार बढ़ना (Prostate Gland Enlargement) बेहद आम समस्या बन गई है। वर्तमान समय में अधिकांश पुरुष इसका सामना कर रहे हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट का आकार बढ़ना सामान्य विकार है। आयु बढ़ने के साथ-साथ इस ग्रंथि का आकार बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका सामान्य वजन 7-18 ग्राम होता है। प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो मूत्राशय और लिंग के बीच स्थित होती है। प्रोस्टेट मलाशय के ठीक सामने होता है। मूत्रमार्ग प्रोस्टेट के केंद्र से होकर मूत्राशय से लिंग तक चलता है, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रोस्टेट तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। स्खलन के दौरान, प्रोस्टेट इस द्रव को मूत्रमार्ग में निचोड़ता है, और इसे वीर्य के रूप में शुक्राणु के साथ बाहर निकाल देता ​है।

लेकिन अच्छी खबर यह है कि विशेषज्ञ बताते हैं कि आप प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कुछ सामान्य लक्षण और संकतों को पहचानकर आप आसानी से इससे राहत पा सकते हैं। इस लेख में हम आपके विशेषज्ञ द्वारा कुछ सुझाव शेयर कर रहे हैं कि आप प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं साथ ही इससे राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं।​

प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के लक्षण - Prostate Gland Enlargement Symptoms

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. श्याम (बीएएमएस, एमडी, एमफिल आयुर्वेद) की मानें तोसाठ के दशक में आधे से अधिक पुरुषों में बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट (Benign prostate enlargement) के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। चिकित्सा प्रणाली निश्चित रूप से निश्चित नहीं है कि प्रोस्टेट के बढ़ने का क्या कारण है, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सेक्स हार्मोन के संतुलन में बदलाव भी इसका एक कारण हो सकता है।

TRENDING NOW

डॉ. श्याम के अनुसार प्रोस्टेट ग्रंथि (Prostate Gland) के बढ़ने के लक्षणों में शामिल हैं:

कमजोर मूत्र प्रवाह पेशाब शुरू करने में कठिनाई पेशाब के अंत में ड्रिब्लिंग बार-बार पेशाब आना पेशाब में खून आना मूत्र मार्ग में संक्रमण आदि।

प्रोस्टेट ग्लैंड से राहत पाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

पेशाब करने की इच्छा को दबाएं नहीं

सोते समय तरल पदार्थों का सेवन सीमित करें

व्यायाम मददगार साबित हो सकता है

कैफीन या शराब से बचें

डिकॉन्गेस्टेंट या एंटीथिस्टेमाइंस (Decongestants Or Antihistamines) को सीमित करें

चना, हींग, अदरक, लहसुन, दूध, मक्खन, हल्दी, काली मिर्च, अदरक को डाइट में शामिल करें

​यह भी ध्यान रखें

प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन (Prostate Specific Antigen) स्वस्थ प्रोस्टेट वाले पुरुषों के सीरम में कम मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन अक्सर प्रोस्टेट कैंसर और अन्य प्रोस्टेट विकारों की उपस्थिति में बढ़ जाता है।

10 ng/ml से अधिक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन (PSA) स्तर वाले पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि बढ़े हुए प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक जोखिम कारक नहीं है, इस तरह की विकृति से बचने के लिए पीएसए स्तरों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।

You may like to read

प्रोस्टेटाइटिस (Prostatitis) का परिणाम भी बढ़े हुए प्रोस्टेट में देखने को मिल सकता है। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस (Bacterial Prostatitis) आमतौर पर 35 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों में होता है और गैर-संक्रमित प्रोस्टेटाइटिस (Non-Infections Prostatitis) वृद्ध पुरुषों में होता है।

RECOMMENDED STORIES