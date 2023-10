सर्दियां आने से पहले ही ये 3 योगासन शुरू कर दें प्रेगनेंट महिलाएं, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हेल्दी पैदा होगा बच्चा

Yoga for pregnancy: प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्दी रहने और गर्भ में पल रहे बच्चे को हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जरूरी है और उसके लिए इन योगासनों का अभ्यास भी किया जा सकता है।

Yoga that keep pregnancy safe in winter: गर्मियां आने के बाद जब ठंड आती है, तो हर किसी को गर्मियों से राहत जरूर मिलती हैं। लेकिन जब यही ठंडा मौसम धीरे-धीरे बढ़ जाता है, तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियां बन जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इनमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और इस कारण से उन्हें ठंड में जल्दी बीमार पड़ने का खतरा रहता है और साथ ही सर्दियों के दिनों में बच्चे के कमजोर पैदा होने का डर भी रहता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ योग करके भी इन समस्याओं को खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। इस लेख में जानें सर्दियां आने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को कौन से योगासन शुरू कर देने चाहिए।

1. बद्धकोणासन (Butterfly Pose)

गर्भवती महिलाओं के लिए बद्धकोणासन काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह शरीर के अंदर के तनाव को कम करने और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। इससे मां की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और गर्भ में पल रहा बच्चा भी हेल्दी रहता है।

2. मार्जार्यासन (Cow pose)

प्रेग्नेंसी के दौरान रीढ़ की हड्डी पर काफी दबाव रहता है और उसके दबाव को कम करने व उसे हेल्दी रखने में काफी मदद करता है। लेकिन यह योगासन गर्भवती महिलाओं की लगातार कमजोर पड़ रही इम्यूनिटी को भी हेल्दी बनाता है और साथ ही गर्भव में पल रहा बच्चा भी हेल्दी रहता है।

3. सुखासन (Easy pose)

गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से सुखासन योग मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहता है। सर्दियां शुरू होने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को रोजाना सुखासन अभ्यास शुरू कर देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: गर्भवती महिलाओं को किसी भी योग मुद्रा का अभ्यास करने से पहले इस बारे में अपने डॉक्टर से अनुमति ले लेनी चाहिए और किसी अच्छे योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही योगाभ्यास किया जाना चाहिए।