हर पेरेंट्स को मान लेनी चाहिए अपने बच्चे की ये 5 बातें, जिद्दी बच्चा भी छोड़ देगा मनमानी करना

Tips for good parenting: बच्चे को सिखा कर ही उसे अच्छी परवरिश नहीं दी जा सकती है, बल्कि उससे कुछ सीखना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं हर पेरेंट्स को बच्चे कि कौन सी बातें मान लेनी चाहिए।

How to be a good parent: दुनिया के सबसे ज्यादा कठिन कामों में बच्चे की परवरिश करना भी एक है। बच्चे की परवरिश करना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि परवरिश पर ही बच्चे का सारा फ्यूचर निर्भर करता है। बच्चा आगे जाकर कैसा आचरण करता है और किस तरह का व्यक्ति बनता है, यह सब उसकी परवरिश पर ही निर्भर करता है। माता-पिता द्वारा परवरिश के दौरान की गई गलती ही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन कई बार बच्चों को अच्छे परवरिश देते हुए पेरेंट्स कुछ चीजें जबरदस्ती से करने लगते हैं, जो बच्चे के व्यवहार पर असर डालती है। ऐसा आमतौर पर पेरेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए ही करते हैं, लेकिन बच्चों की भी कुछ बातें मानना जरूरी होता है। इस लेख में हम आपको बच्चों की कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं, जो बच्चों को मान लेनी चाहिए। (why parents must listen to their child)

1. झगड़ा बंद करने की बात

कभी-कभी पेरेंट्स आपस में झगड़ने लग जाते हैं, जिससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। ऐसे में अगर बच्चा झगड़ा रोकने की बात कहता है, तो उसकी बात पर अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की यह बात न मानने से बच्चे के बिहेवियर में भी बदलाव आने लगता है।

2. उनके साथ खेलने की बात

अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी संगत में ही रहे, तो सबसे पहले आपको ही उसकी संगत बनना पड़ेगा। अगर बच्चा चाहते है, तो आप उसके साथ बाहर जाकर खेलें, तो आपको जैसे-तैसे करके अपना काम से समय निकालना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो भी बच्चे भी धीरे-धीरे आपकी बातों को ध्यान से सुनना बंद कर देते हैं।

3. उनके साथ पढ़ने की बात

बच्चे अगर पढ़ते समय बोर हो जाते हैं और फिर इस कारण से उन्हें नींद आने लगती है। ऐसे में बच्चे कई बार पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, जिससे वे पढ़ते समय बोर नहीं हो पाते हैं। अगर आपका बच्चा भी चाहता है कि उसके पढ़ते समय आप उसके पास रहें, तो आपको उसके लिए समय निकाल लेना चाहिए।

4. उनके साथ बाहर जाने की बात

जब बच्चे धीरे-धीरे बाहर जाना सीखते हैं, तो उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो सकता है और ऐसे में बच्चे यही चाहते है कि पेरेंट्स उसके साथ जाएं। पेरेंट्स को बच्चे के यह बात जरूर मान लेनी चाहिए और बाहर जाकर उसे चीजों के बारे में सिखा देना चाहिए।

5. गुस्से में बोली गई बात

छोटे बच्चों को अक्सर जल्दी गुस्सा आता है और इसलिए वे कई बार गुस्से में मनमानी वाली बातें बोलने लगते हैं। लेकिन उस समय बच्चे की सारी बातें मान लेनी चाहिए और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उसे समझा देना चाहिए। ऐसा करने पर बच्चा धीरे-धीरे गुस्से में ऐसी बातें बोलना ही बंद कर देता है।

