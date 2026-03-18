अचानक से बच्चे चिड़चिड़े और गुस्सैल क्यों होने लगते हैं? डॉक्टर बता रहे हैं वजह

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Why children are becoming irritable : आज के समय में अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों की जेंटल पेरेटिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर देखने को मिल जाता है कि कि उनका बच्चा काफी ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो रहा है। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे वे छोटी-छोटी बातों पर बच्चा गुस्सा करने लग जाते है, बात न मानना या अचानक रोना। बच्चों का इस तरह का व्यवहार पेरेंट्स के सामने चिंता का कारण बन रहा है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, यह सिर्फ “जिद” नहीं बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, डॉ. शोरूक मोटवानी का कहना है कि बच्चों में बढ़ता गुस्सा अक्सर उन भावनाओं का परिणाम होता है, जिन्हें वे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। आइए जानते हैं बच्चे क्यों होने लगते हैं चिड़चिड़े और गुस्सैल?
डॉक्टर का कहना है कि बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता, खासकर भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता उनमें कम होती है। ऐसे में वे जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें अपनी बात समझाने में मुश्किल होती है, इसलिए गुस्सा या रोना उनका आसान तरीका बन जाता है।
आज की बदलती जीवनशैली का असर बच्चों के व्यवहार पर काफी ज्यादा गहरा असर डाल रही है। मुख्य रूप से आज के समय में बच्चों की स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा बढ़ते कॉम्पिटिशन में पढ़ाई पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा पर्याप्त नींद की कमी और आउटडोर एक्टिविटी में कमी। ये सभी चीजें बच्चों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती हैं।
लगातार एक्टिविटी, क्लासेस और डिजिटल एक्सपोजर से बच्चों को सही से ब्रेक नहीं मिल पाता है। इससे उनका दिमाग थक जाता है और वे छोटी-छोटी बातों पर भी रिएक्ट करने लगते हैं। अगर आपका बच्चा भी काफी बिजी रहता है, तो वे चिड़चिड़ा हो सकत है।
बच्चे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा, दुख या डर के बीच फर्क समझ नहीं आता है। ऐसे में जब वे इसे शब्दों में नहीं कह पाते, तो उनका व्यवहार गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है।
बच्चों के व्यवहार में अगर आपको कुछ अलग बदलाव दिखे, तो फौरन सतर्क हो जाएं, जैसे-
इस तरह के बदलाव बच्चों में नजर आने पर तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लें। ताकि बच्चों की फीलिंग्स को समझ सकें।
डॉक्टर का कहना है कि बच्चों का गुस्सा अक्सर उनकी फीलिंग्स को व्यक्त करने का तरीका होता है, न कि जिद या बदतमीजी। सही मार्गदर्शन, प्यार और समझ के साथ बच्चे धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाते हैं। इसलिए उनका साथ दें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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