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गर्भपात पर WHO की रिपोर्ट, बताया 45% अबॉर्शन होते हैं असुरक्षित

WHO Report: आज भी बहुत महिलाएं जबरदस्ती या अपने मन से अबॉर्शन कर रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनियाभर में 45% महिलाओं का अनसेफ अबॉर्शन हो रहा है? आइए जानते हैं।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 6, 2026 4:45 PM IST

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अनसेफ अबॉर्शन

Safe Or Unsafe Abortion Mai Antar: गर्भपात आज भी दुनिया भर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दा है। स्टडी को विस्तार से समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अबॉर्शन होता क्या है और यह कब किया जाता है। बता दें कि यह एक मेडिकल मैथड है जो 20-24 हफ्तों के अंदर दवाओं या फिर सर्जिकल प्रोसेस के जरिए गर्भावस्था को खत्म कर देता है। यानी कि भ्रुण की पेट में ही हत्या कर दी जाती है। आम तौर पर इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कुछ लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे का लिंग पता करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि बेटी होने वाली है तो वह अबॉर्शन करवा देते हैं।

वहीं इसके अलावा अनचाही प्रेग्नेंसी और मेडिकल कारण भी हो सकते हैं जैसे नेचुरल तरीके से बच्चे का न बच पाना, भ्रूण में का विकास न होना या असामान्य विकास होना और कभी-कबार बच्चे का जन्म मां के स्वास्थ्य और जान पर खतरा भी बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक '45% अबॉर्शन असुरक्षित होते हैं। साथ ही हर साल दुनिया में लगभग 7.3 करोड़ गर्भपात होते हैं।' यह आंकड़े यहीं नहीं रुकते हैं। यह पूरा लेख इसी रिपोर्ट पर आधारित है।

दुनियाभर में कितने गर्भपात होते हैं

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 7.3 करोड़ यानी कि 73 मिलियन अबॉर्शन होते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या देश की नहीं है, बल्कि बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। आइए आंकड़ों से जानते हैं कि कितने और कैसे अबॉर्शन होते हैं।

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लिस्टप्रतिशत
अनचाही गर्भावस्था में गर्भपात (unintended pregnancies)61%
कुल गर्भावस्था में गर्भपात (all pregnancies)29%
असुरक्षित गर्भपात (induced/Unsafe abortion)45%

यानी हर 10 में से करीब 6 अनचाही प्रेग्नेंसी गर्भपात में खत्म होती हैं। यह बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं और बता दें सी अबॉर्शन भी दो प्रकार के होते हैं यानी कि एक सेफ अबॉर्शन और एक अनसेफ अबॉर्शन। आइए इनके बीच का अंदर जानते हैं।

सेफ और अनसेफ अबॉर्शन क्या होता है?

अगर गर्भपात सही तरीके से किया जाए, यानी कि ट्रेंड हेल्थ वर्कर द्वारा हो और प्रेग्नेंसी की सही समय अवधि (ड्यूरेशन) के हिसाब से हो तो वह सेफ अबॉर्शन होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब गर्भवती महिला को सुरक्षित पर्यावरण नहीं मिलता है, उन्हें अबॉर्शन की सही जानकारी नहीं होती है या वह ऐसा सामाजिक दबाव की वजह से कर रही होती है तो यह अनसेफ अबॉर्शन होता है। दुनियाभर में होने वाले सभी गर्भपात में से 45% असुरक्षित होते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर एशिया और अफ्रीका में देखा गया है।

क्वालिटी अबॉर्शन केयर न मिलने पर महिलाएं पर क्या असर होता है?

रिपोर्ट कहती है कि जब कोई महिला को सुरक्षित, किफायती, समय पर और रिस्पेक्टफुल अबॉर्शन केयर तक नहीं पहुंच पाती है और अबॉर्शन से जुड़ा कलंक, महिलाओं के पूरी लाइफटाइम उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है।

जानें अनसेफ अबॉर्शन कितना खतरनाक है

अनसेफ अबॉर्शन महिलाओं के लिए कई तरह के खतरे पैदा करता है जैसे- बहुत ज्यादा होना, इन्फेक्शन होना और गर्भाशय में छेद में में छेद। WHO के अनुसार, हर साल लाखों महिलाएं इन कॉम्प्लीकेशन्स के साथ अस्पताल पहुंचती हैं।

समस्या की असली वजह क्या है?

WHO के अनुसार अनसेफ अबॉर्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास सही जानकारी की कमी होती है, सुविधाएं या तो महंगी होती हैं या फिर उपलब्ध नहीं होती है। साथ ही सख्त कानून और रिस्ट्रिक्शन न होना भी इसी में शामिल है। कई महिलाओं को मजबूरी में अनसेफ तरीके अपनाने पड़ते हैं।

कैसे सुधर सकती है स्थिति?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर ये चीजें बेहतर हो जाएं, तो समस्या काफी कम हो सकती है जैसे- 

  • सही कानून और सिस्टम का सपॉर्टिव हो
  • महिलाओं को सेफ और लीगल एक्सेस मिले
  • लोगों में सेक्स एजुकेशन और कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़ी सही जानकारी पहुंचे
  • इसके अलावा ट्रेंड डॉक्टर, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, मेडिसिन उपलब्ध हो, जिससे हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा।

Highlights

  • 10 में से 6 अनचाही प्रेग्नेंसी induced abortion में ही खत्म हो जाती हैं।
  • दुनियाभर में लगभग 45% गर्भपात असुरक्षित होते हैं।
  • सुरक्षित, समय पर, किफायती और सम्मानजनक गर्भपात देखभाल तक पहुंच का अभाव एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार मुद्दा है।

डिस्क्लेमर- गर्भपात एक मेडिकल प्रोसीजर है और इसे सही तरीके से किया जाए तो पूरी तरह सेफ है। लेकिन जब महिलाओं को सही समय पर, सही जगह पर और सही तरीके से इलाज नहीं मिलता, तो यही प्रक्रिया जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए अपनी मर्जी से अबॉर्शन करने का फैसला न लें। मन में ऐसा कोई ख्याल आने से पहले अपने पार्टनर या फिर डॉक्टर से सलाह लें।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More