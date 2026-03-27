प्रेग्नेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार कराना चाहिए? जानें क्यों होता है जरूरी

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प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का बेहद खास समय होता है। इस दौरान मां और गर्भ में पल रहे शिशु, दोनों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की जांच के लिए डॉक्टर समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। यह एक सुरक्षित और दर्द रहित टेस्ट है, जिसकी मदद से गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति, विकास और सेहत के बारे में जानकारी मिल पाती है। प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं के मन में सवाल होता कि अल्ट्रासाउंड कब-कब और कितनी बार करवाना होता है। तो आपको बता दें कि आमतौर पर सामान्य प्रेग्नेंसी में 3 से 4 अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी जाती है। हालांकि, अगर प्रेग्नेंसी में कोई दिक्कत आती है, तो डॉक्टर ज्यादा बार अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए?
प्रेग्नेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड 6 से 9 सप्ताह के बीच कराया जाता है। यह प्रेग्नेंसी की शुरुआती पुष्टि के लिए जरूरी होता है। इसे डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगता है कि गर्भ ठहरा है या नहीं। साथ ही, बच्चे की हार्टबीट भी पता लगाई जाती है। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से डिलीवरी की संभावित तारीख भी तय की जाती है। इस समय अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि इससे प्रेग्नेंसी की शुरुआत की सारी जानकारी मिल जाती है।
प्रेग्नेंसी में दूसरा अल्ट्रासाउंड 11 से 14 सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसे एनटी स्कैन कहा जाता है। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर के खतरे की जांच की जाती है। इससे बच्चे के शुरुआती विकास का आकलन होता है। साथ ही, यह भी पता चल जाता है कि बच्चे जुड़वा है या एक। एनटी स्कैन की मदद से बच्चे में जन्मजात रोगों का शुरुआती पता लगाया जा सकता है।
प्रेग्नेंसी में तीसरा अल्ट्रासाउंड 18 से 22 सप्ताह के बीच में कराया जाता है। इसे सबसे जरूरी अल्ट्रासाउंड माना जाता है। इसे एनॉमली स्कैन कहा जाता है। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से बच्चे के शरीर के सभी अंगों की जांच की जाती है। बच्चे के दिमाग, दिल, किडनी, रीढ़ की हड्डी का विकास देखा जाता है। साथ ही, प्लेसेंटा की स्थिति पता चलती है और बच्चे में जन्मजात विकार भी पता चलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे के आसपास का पानी (एम्नियोटिक फ्लूइड) की मात्रा भी देखी जाती है। इस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चा स्वस्थ तरीके से विकसित हो रहा है या नहीं।
प्रेग्नेंसी में चौथा अल्ट्रासाउंड 28 से 32 सप्ताह के बीच में कराया जाता है। इसे ग्रोथ स्कैन कहा जाता है। इस स्कैन की मदद से बच्चे की लंबाई और वजन का अनुमान लगाया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि बच्चा सही गति से बढ़ रहा है या नहीं। इस अल्ट्रासाउंड की मदद से प्लेसेंटा की स्थिति की जांच की जाती है। साथ ही, बच्चे की पोजीशन चेक की जाती है और बच्चे के आसपास मौजूद पानी की मात्रा देखी जाती है।
अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होता है, इसलिए आमतौर पर प्रेग्नेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना सुरक्षित माना जाता है।
प्रेग्नेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने से कई जरूरी जानकारियों का पता चल पाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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