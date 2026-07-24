IVF और IUI में क्या है अंतर? जानें प्रेग्नेंसी के लिए कौन-सा ऑप्शन हो सकता है बेहतर

जब कपल नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें IUI या IVF कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन, इन दोनों में से कौन-सा विकल्प ज्यादा बेहतर होता है? आइए जानते हैं-

Medically Verified By: Dr. Shobha Gupta

ivf iui

IUI and IVF: आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या कई लोगों में देखने को मिल रही है। कई ऐसे कपल हैं, जिन्हें नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं करने में काफी मुश्किल हो रही है। जब किसी कपल को कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो कोई उसे IUI की सलाह देता है, तो कोई IVF कराने के लिए कहता है। लेकिन, क्या आपको इन दोनों फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में पता है? आपको बता दें कि IUI और IVF, दोनों की प्रक्रिया और सफलता दर अलग-अलग होती है। हालांकि, दोनों उपचार गर्भधारण में मदद करते हैं। आइए, मदर्स लैप आईवीएफ सेंटर, नई दिल्ली की मेडिकल डायरेक्टर और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. शोभा गुप्ता से जानते हैं कि गर्भधारण के लिए IUI और IVF में से कौन-सा विकल्प ज्यादा बेहतर हो सकता है?

IUI क्या है?

इंट्रायूटेराइन इनसेमिनेशन (IUI) एक बेहद सरल और कम इनवेसिव फर्टिलिटी प्रक्रिया है। इसमें महिला के ओव्यूलेशन के समय स्वस्थ शुक्राणुओं को एक पतली कैथेटर की मदद से सीधे गर्भाशय में डाला जाता है। इससे शुक्राणुओं के अंडाणु तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है और प्राकृतिक रूप से निषेचन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

किन मामलों में किया जाता है IUI?

यह उन दंपतियों के लिए उपयोगी हो सकता है, जहां पुरुष में स्पर्म से जुड़ी कोई समस्या हो।

अगर महिला में ओव्यूलेशन संबंधी परेशानी हो तो भी IUI की सलाह दी जाती है।

सर्वाइकल फैक्टर हो या अनएक्सप्लेंड इंफर्टिलिटी जैसी स्थितियों में भी IUI करवाया जा सकता है।

IVF क्या है?

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लैब में एक साथ मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। जब यह भ्रूण विकसित हो जाता है, तो इसे गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है ताकि महिला कंसीव कर सके। भ्रूण ट्रांसफर के कुछ दिनों बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट किया जाता है।

किन मामलों में किया जाता है IVF?

आईवीएफ उन मामलों में ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, जहां दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद हों।

अगर पुरुष में गंभीर इनफर्टिलिटी है यानी शुक्राणु की गुणवत्ता या संख्या कम है।

एंडोमेट्रियोसिस, कम ओवेरियन रिजर्व, बढ़ती उम्र में आईवीएफ का सहारा लिया जाता है।

अगर IUI बार-बार फेल होता है, तो इस स्थिति में भी आईवीएफ कराया जा सकता है।

प्रेग्नेंसी के लिए कौन-सा विकल्प सही होता है?

कंसीव करने के लिए आपके लिए कौन-सा विकल्प सही है, इसके बारे में सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है।

अगर महिला की उम्र कम है और फैलोपियन ट्यूब खुली हैं तो इस स्थिति में डॉक्टर IUI की सलाह दे सकते हैं।

अगर महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है और अंडों की संख्या कम है तो आईवीएफ कराया जा सकता है।

दोनों फैलोपियन बंद हैं तो आईवीएफ का विकल्प सबसे उपयुक्त माना जाता है।

पुरुष पार्टनर में स्पर्म काउंट कम है या क्वालिटी खराब है, तो आईवीएफ कराना सही विकल्प हो सकता है।

Disclaimer: IUI और IVF दोनों ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हैं। लेकिन, आपके लिए कौन-सा विकल्प सही है, इसका निर्णय डॉक्टर आपकी उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिपोर्ट और इनफर्टिलिटी के कारण को जानने के लिए बाद ही ले सकते हैं। अगर लंबे समय से प्राकृतिक तरीके से कोशिश करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह पर IUI या IVF का सहारा ले सकते हैं।