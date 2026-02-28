Add The Health Site as a
क्या आपका शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार है? जानें कंसीव करने से पहले बॉडी क्लीनिंग कैसे करें

Body Cleaning Before Pregnancy: गर्भधारण करने से पहले शरीर को उसके लिए तैयार करना जरूरी होता है, जिस प्रोसेस को बॉडी क्लीनिंग कहा जाता है। इस लेख में हम आपको इस खास प्रोसेस के बारे में कुछ खास जानकारियां देंगे।

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Lipi Sharma

Written by Mukesh Sharma |Published : February 28, 2026 6:37 PM IST

How to Make Your Body Ready For Pregnancy: गर्भावस्था का समय एक महिला के लिए बिल्कुल नया और चुनौतियों से भरा होता है। इसलिए, गर्भधारण करने से पहले हर महिला को यह पता होना चाहिए कि उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं। कई बार देखा गया है कि महिलाओं प्रेगनेंसी की अचानक से या बिना बहुत ज्यादा सोचे-समझे योजना बना लेती हैं। लेकिन स्वास्थ्य और एक हेल्दी प्रेगनेंसी की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक अच्छा विकल्प नहीं है। ऐसा इसिलए क्योंकि एक स्वस्थ गर्भधारण के लिए शरीर की पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। “बॉडी क्लीनिंग” का मतलब किसी डिटॉक्स ड्रिंक या कठोर उपवास से नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से स्वस्थ और संतुलित बनाना है, ताकि गर्भ ठहरने और शिशु के विकास के लिए सही वातावरण मिल सके।

“प्रेग्नेंसी की योजना बनाने से कम से कम 3 महीने पहले से शरीर को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। इससे मां और शिशु दोनों के लिए जोखिम कम होते हैं।”Dr. Lipi Sharma, Consultant – Obstetrics and Gynaecology, ShardaCare-Healthcity

जरूरी मेडिकल चेकअप

गर्भधारण से पहले एक प्री-कंसेप्शन चेकअप करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ब्लड टेस्ट, थायराइड, शुगर, हीमोग्लोबिन और विटामिन डी/बी12 जैसे कुछ जरूरी टेस्ट किए जाते हैं। ताकि गर्भधारण करने से पहले ही महिला के स्वास्थ्य का अंदाजा लगा लिया जाए। ऐसा इसलिए जरूरी होता है ताकि अगर कोई बीमारी विकसित हो रही है, या फिर शरीर में किसी खास पोषक तत्व की कमी है तो प्रेगनेंसी से पहले उसका सही से इलाज किया जा सके।

यदि महिला को डायबिटीज, थायराइड, हाई बीपी या पीसीओएस जैसी समस्या है, तो उसे पहले नियंत्रित करना जरूरी है। इसलिए इन बीमारियों की स्थिति का पता लगाने के लिए जरूरत के अनुसार कुछ अन्य टेस्ट किए जा सकते हैं।

गर्भधारण करने से पहले कुछ जरूरी रूबेला व अन्य वैक्सीन की स्थिति की जांच भी कर लेनी चाहिए। इससे कई गंभीर समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है।

डॉक्टर फोलिक एसिड की दवा शुरू करने की सलाह देते हैं, जो बच्चे में जन्मजात दोषों के जोखिम को कम करती है।

सही खानपान और जीवनशैली सुधार

शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने यानी बॉडी क्लीनिंग के लिए डाइट एक बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी से पहले ही आपको सही डाइट लेने और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की सलाह देते हैं। इसमें आपको निम्न चीजों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है -

  • हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, दूध और प्रोटीन युक्त भोजन लें।
  • जंक फूड, ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम करें।
  • पर्याप्त पानी पिएं, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स प्राकृतिक रूप से बाहर निकल सकें।
  • धूम्रपान और शराब पूरी तरह बंद करें।
  • रोज कम से कम 30 मिनट हल्का व्यायाम या योग करें।
  • वजन भी नियंत्रित रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा या बहुत कम वजन दोनों ही प्रेगनेंसी में जटिलताएं बढ़ा सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन

सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तैयारी भी जरूरी है। तनाव हार्मोनल संतुलन पर असर डाल सकता है और गर्भधारण में देरी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर महिला के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करते हैं और साथ ही अपनी मेंटल व हार्मोनल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ खास टिप्स भी देते हैं, जो इस प्रकार हो सकती हैं -

  • पर्याप्त नींद लें (7–8 घंटे)।
  • ध्यान, प्राणायाम या रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं।
  • यदि पीरियड्स अनियमित हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें।

“प्रेग्नेंसी से पहले शरीर को स्वस्थ बनाना भविष्य की जटिलताओं को कम करता है। यह समय किसी कठोर डिटॉक्स या घरेलू नुस्खों का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सुरक्षित तैयारी का है। गर्भधारण एक महत्वपूर्ण और सुंदर यात्रा है, जिसकी शुरुआत सही तैयारी से होती है। प्री-कंसेप्शन चेक-अप, संतुलित आहार, स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन ये सभी चीजें ही असली बॉडी क्लीनिंग हैं।”डॉ. लिपि शर्मा, कंसल्टेंट – ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ShardaCare-Healthcity

यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो पहले अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। सही तैयारी से ही स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु का सपना पूरा होता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

