प्रेगनेंसी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है खतरे की घंटी, मां-बच्चे दोनों को हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

गर्भावस्था में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से प्रेगनेंट महिला और उसके भ्रूण को भी नुकसान पहुंच सकता है।

Bad Cholesterol level in pregnancy: प्रेगनेंसी में शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 महीनों की अवधि में महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स के स्तर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं में ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने का रिस्क भी अधिक होता है। इसी तरह कई बार बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी प्रेगनेंट महिलाओं में बढ़ सकता है। गर्भावस्था में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से प्रेगनेंट महिला और उसके भ्रूण को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी में एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नुकसान क्या हैं उनके बारे में पढ़ें यहां।

प्रेगनेंसी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या हैं? (Causes of high cholesterol levels during pregnancy)

आमतौर पर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है। इसकी वजह अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है। गर्भावस्था में गलत तरीके का खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़ी गलत आदतों के कारण हार्मोन्स के स्तर में भी बदलाव होने लगते हैं। इससे बॉडी फैट का लेवल भी बढ़ सकता है। इसी तरह टेस्टोस्टरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से भी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है।

प्रेगनेंसी में हाई कोलेस्ट्रॉल के नुकसान (Side effects of high cholesterol levels in pregnancy)

जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क (Bad Cholesterol can raise the risk of Gestational Diabetes)

गर्भावस्था में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज में प्रेगनेंट महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। यह बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल बच्चे और मां दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।

TRENDING NOW

बच्चे में हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है (Risk of heart diseases)

प्रेगनेंट महिला में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से पेट में पल रहे बच्चे के हार्ट को नुकसान हो सकता है। बच्चे के हृदय पर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल का खराब असर पड़ता है और भविष्य में बच्चे में हार्ट डिजिज होने का रिस्क (causes of heart diseases in unborn child) भी अधिक होता है।

बच्चे के विकास में रूकावट (Bad Cholesterol can affects the growth of fetus)

गर्भावस्था में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भ्रूण के विकास से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बच्चे की ग्रोथ (growth of unborn child) धीमी हो सकती है।

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Bad Cholesterol can raise oxidative stress)

इसी तरह बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्तर भी प्रेगनेंट महिला में बहुत अधिक बढ़ सकता है जो मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

You may like to read