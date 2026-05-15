ट्विन प्रेग्नेंसी और सिंगल प्रेग्नेंसी में क्या फर्क है? जानें शुरुआती लक्षण, डाइट और खतरे

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 15, 2026 9:29 AM IST
Medically Verified By: Dr. Rujul Jhaveri
गर्भावस्था हर महिला के लिए अलग अनुभव लेकर आती है। लेकिन जब गर्भ में एक की जगह दो बच्चे पल रहे होते हैं, तो शरीर में होने वाले बदलाव भी काफी अलग और ज्यादा महसूस होते हैं। ट्विन प्रेग्नेंसी यानी जुड़वां बच्चों की गर्भावस्था में मां के शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है। ऐसे में लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं और देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है।
मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ रुजुल झावेरी का कहना है कि सिंगल प्रेग्नेंसी की तुलना में ट्विन प्रेग्नेंसी में मां को ज्यादा थकान, कमजोरी और उल्टी जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। क्योंकि शरीर को दो बच्चों के विकास के लिए अधिक पोषण और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है।
सिंगल प्रेग्नेंसी में आमतौर पर मतली, थकान और पीरियड मिस होना शुरुआती संकेत माने जाते हैं। लेकिन ट्विन प्रेग्नेंसी में ये लक्षण ज्यादा तेज हो सकते हैं। कई महिलाओं को सुबह की उल्टी अधिक परेशान करती है। शरीर जल्दी थका हुआ महसूस होता है और बार-बार भूख लग सकती है।
Twin Pregnancy
ट्विन प्रेग्नेंसी में वजन भी तेजी से बढ़ता है। पेट सामान्य गर्भावस्था की तुलना में जल्दी बाहर आने लगता है। कुछ महिलाओं को शुरुआती महीनों में ही भारीपन महसूस होने लगता है। हालांकि केवल लक्षणों से यह तय नहीं किया जा सकता कि गर्भ में जुड़वां बच्चे हैं या नहीं। इसकी पुष्टि अल्ट्रासाउंड जांच से ही होती है।
जब गर्भ में दो बच्चे होते हैं, तो गर्भाशय तेजी से फैलता है। इससे पीठ दर्द, पैरों में सूजन और सांस फूलने जैसी परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। कई महिलाओं को रात में नींद पूरी नहीं हो पाती और शरीर में लगातार थकावट बनी रहती है।
ट्विन प्रेग्नेंसी में हार्मोन का स्तर भी अधिक होता है। इसी कारण मूड स्विंग और कमजोरी ज्यादा महसूस हो सकती है। ऐसे समय में पर्याप्त आराम लेना जरूरी माना जाता है।
जुड़वां बच्चों की गर्भावस्था में पोषण की जरूरत बढ़ जाती है। मां को ऐसी डाइट लेने की सलाह दी जाती है जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। दूध, दही, पनीर, दालें, अंडे, हरी सब्जियां और ताजे फल शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आयरन से भरपूर भोजन लेना जरूरी माना जाता है।
इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी बेहद जरूरी होता है। शरीर में पानी की कमी होने पर कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ट्विन प्रेग्नेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के डाइटिंग या लंबे समय तक भूखे रहना नुकसानदायक हो सकता है।
सिंगल प्रेग्नेंसी की तुलना में ट्विन प्रेग्नेंसी में डॉक्टर के पास ज्यादा बार जांच के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि इसमें कुछ जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर बच्चे की ग्रोथ, मां के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल पर लगातार नजर रखते हैं। समय-समय पर अल्ट्रासाउंड जांच भी की जाती है ताकि दोनों बच्चों के विकास की सही जानकारी मिल सके। अगर किसी तरह की समस्या दिखाई देती है, तो समय रहते इलाज शुरू किया जाता है।
Twin Pregnancy Test
हालांकि कई ट्विन प्रेग्नेंसी पूरी तरह सामान्य रहती हैं, फिर भी इसमें कुछ जोखिम ज्यादा देखे जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा प्रीटर्म डिलीवरी यानी समय से पहले प्रसव का होता है। कई बार बच्चे तय समय से पहले जन्म ले लेते हैं।
इसके अलावा मां में हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और गर्भावधि मधुमेह का खतरा भी बढ़ सकता है। कुछ मामलों में अत्यधिक कमजोरी और पोषण की कमी भी देखने को मिलती है। अगर महिला को तेज सिरदर्द, धुंधला दिखना, पेट में ज्यादा दर्द या सूजन जैसी परेशानी महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी माना जाता है।
ट्विन प्रेग्नेंसी में शारीरिक बदलावों के साथ मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। कई महिलाओं को भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है। ऐसे समय में परिवार का सहयोग और सकारात्मक माहौल बहुत मदद करता है।
पर्याप्त नींद, हल्की एक्सरसाइज और नियमित जांच मां और बच्चों दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। सही देखभाल और समय पर इलाज से ज्यादातर ट्विन प्रेग्नेंसी सुरक्षित तरीके से पूरी हो जाती हैं।