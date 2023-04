C-Section डिलिवरी से बचने के लिए फॉलो करें ये 7 हेल्दी टिप्स! नॉर्मल डिलिवरी का बढ़ेगा चांस

सी-सेक्शन की संभावना को कम करने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है।

Tips to avoid prevent C-Section delivery: जिन गर्भवती महिलाओं के लिए नेचुरल तरीके से डिलीवरी संभव नहीं हो पाती उन्हें सी-सेक्शन कराना पड़ता है। इसी तरह समय पूर्व प्रसव या किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी गर्भवती महिलाओं को सी-सेक्शन कराना पड़ता है। हालांकि, सिजेरियन या सी-सेक्शन डिलीवरी भी पूरी तरह सेफ मानी जाती है। लेकिन, नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन के बाद महिलाओं को रिकवर होने में अधिक समय लगता है। इसी तरह सी-सेक्शन के बाद इंफेक्शन्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कई महिलाओं को सी-सेक्शन के बाद बहुत अधिक कमजोरी और थकान महसूस होने लगती हैं। इसीलिए, महिलाएं सी-सेक्शन से बचने के प्रयास करती हैं। सी-सेक्शन की संभावना को कम करने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। वहीं, कई प्रकार की सावधानियां बरतने से सीजेरियन डिलिवरी की स्थिति से बचने में मदद होती है। जानें कौन-से हैं ये उपाय। (Ways to prevent C-Section delivery in Hindi.)

बच्चे के आने से पहले करें ऐसी तैयारी

बच्चे के जन्म से पहले प्रेगनेंसी के दौरान आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ें जिनमें प्रसव और उसके मेथड्स से जुड़ी जानकारियां हों। साथ ही अपने डॉक्टर की मदद से ऐसी जानकारियां इकट्ठा करें जो प्राकृतिक तरीके से बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई हों। एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी प्रकार की डिलीवरी में दर्द और तकलीफ से गुजरना तो पड़ता ही है लेकिन, समझदारी से इस तकलीफ को कम किया जा सकता है। जैसा कि महिलाओं के मन में लेबर पेन और डिलिवरी से जुड़ी कई बातों को लेकर डर बना रहता है लेकिन, जब उन्हें पर्याप्त और सही जानकारी मिलेगी तो उनके मन से डर भी कम होगा और उनकी तकलीफ भी काफी हद तक कम हो सकेगी। (Tips to Avoid a Cesarean Birth in Hindi.)

एक्सरसाइज करें

प्रेगनेंसी में नियमित एक्सरसाइज करने से महिलाओं को नॉर्मल डिलिवरी में मदद होती है। ऐसी एक्सरसाइज करने से हिप्स से जुड़े हिस्सों को प्रसव के लिए तैयार करने में मदद होती है। प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करने, स्विमिंग और बाउंस बॉल पर एक्सरसाज की जा सकती है। अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार रोज हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। (exercise during pregnancy)

मन को करें तैयार

अपने मन को लेबर पेन और चाइल्डबर्थ के लिए तैयार करें। इसके लिए योग करें,मेडिटेशन का अभ्यास करें और पॉजिटिव सोचें। बच्चे के जन्म के समय उत्पन्न होने वाली हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें।

वेट को रखें अंडर कंट्रोल

गर्भधारण करने से पहले जहां वजन कम करने की सलाह दी जाती है वहीं प्रेगनेंसी के दौरान भी हेल्दी वेट मेंटेन करना महत्वपूर्ण है।एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं का वजन अधिक होता है उनके बच्चे को डिलिवरी के समय बाहर आने में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं कुछ स्टडीज के अनुसार, मोटापे के कारण सी-सेक्शन डिलिवरी की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए, गर्भवती महिलाओं को अपना वजन बेतहाशा बढ़ने से रोकना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और प्रोसेस्ड फूड्स या जंक फूड खाने जैसी आदतों से बचें।

हालांकि, हर महिला का बीएमआई अलग होता है और इसीलिए, वजन मेंटेन करते समय किसी महिला को अपना वजन कितना रखना चाहिए इस बारे में अपने डॉक्टर से विचार-विमर्श करें और उसी के अनुसार अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाल से जुड़े बदलाव करें।

अपने शरीर का ख्याल रखें

महिलाओं को गर्भधारण से पहले अपने शरीर का बहुत अधिक ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह हेल्दी प्रेगनेंसी और लेबर के समय कम तकलीफ के लिए प्रेगनेंट महिलाओं को अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। इसके लिए,

नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम करें।

प्रेगनेंसी से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी देने वाले वीडियोज देख सकती हैं। अपनी मदद के लिए किसी हेल्पर और मिडवाइफ को बुलाएं।

डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी मालिश कराएं। मालिश करने से तनाव कम होगा और मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द से राहत मिलेगी।

तनाव ना लें

खुद को शांत रखने और सकारात्मक बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करें। तनाव बढ़ने से मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही तनाव महसूस करने वाली महिलाओं में प्रेगनेंसी और डिलिवरी के दौरान कई प्रकार की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। खुद को शांत रखने के लिए ये आसान उपाय करें-

सोच-समझकर करें डॉक्टर का चयन

प्रेगनेंसी के दौरान अलग-अलग बातों को लेकर महिलाओं को बहुत अधिक डर और स्ट्रेस होता है। ऐसे में डॉक्टर की मदद से महिलाओं के मन से यह डर निकाला जा सकता है। लेकिन, अगर लोगों को सही डॉक्टर ना मिले तो महिलाओं की समस्याएं बढ़ा सकता है। इसीलिए, सोच-समझकर अपने डॉक्टर का चयन करें। इसके लिए आप अपने आसपास की कुछ महिलाओं से भी बात कर सकती हैं और उनके डॉक्टर के बारे में सही जानकारी इकट्ठा कर इत्मिनान से अपने लिए सही डॉक्टर चुन सकते हैं। डॉक्टर जितने एक्सपीरिएंस्ड हों उतना बेहतर होगा। इसी तरह डॉक्टर को चुनते समय इस बात पर भी ध्यान दें कि वह डॉक्टर नॉर्मल डिलिवरी और सीजेरियन डिलिवरी पर कितना जोर देते हैं और क्यों वे किसी मेथड की सलाह देते हैं। ऐसे डॉक्टर का ही चयन करें जो प्रेगनेंट महिलाओं के शरीर की स्थिति को अच्छी तरह समझता हो और नॉर्मल डिलिवरी कराने की सलाह देता हो।

बनाएं जरूरी कामों की लिस्ट

लेबर रुम में जानें से पहले आपको कौन-कौन से काम करने हैं या किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, ऐसे सभी कामों की लिस्ट बना लें। एक बैग में अपनी जरूरत की चीजें, जैसे कपड़े, चादर, तौलिया, मैटर्निटी पैड्स और अस्पताल में काम आने वाली सभी चीजें भरकर रख लें। इससे कॉन्ट्रैक्शन होने पर आप बैग लेकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अपनी दवाइयां, बच्चे का सामान और मेडिकल रिपोर्ट्स बैग में पहले से रख लें।

