गर्भवती महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें, जिससे सिजेरियन डिलीवरी की जगह नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएं

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Written By: Mukesh Sharma | Published : July 26, 2026 10:29 AM IST
Medically Verified By: Dr. Chanchal Sharma
गर्भवती महिला के पास डिलीवरी के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी या सी-सेक्शन डिलीवरी। हालांकि, सी-सेक्शन डिलीवरी पूरी तरह से सेफ होती है और कुछ महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी की बजाय उसी को चुनती हैं, जबकि ज्यादातर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी को ही चुनती हैं, क्योंकि वह नेचुरल होती है। हालांकि, गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होती है, जिसकी मदद से नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान किसी तरह की जटिलता होने का खतरा भी कम हो जाता है। दिल्ली के आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और फर्टिलिटी डॉ. चंचल शर्मा ने बताया कि अगर आपकी प्रेग्नेंसी सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है और आप सिजेरियन डिलीवरी के बारे में सोच रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगी कि यह फैसला आपके बच्चे को जन्म देने के अनुभव पर कैसा असर डाल सकता है।
नॉर्मल डिलीवरी यानी प्रसव का प्राकृतिक तरीका जो कि पूरी तरह से नेचुरल होता है और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन लगातार खराब हो रही जीवनशैली और खानपान से नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो रहे हैं और जटिलताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में कुछ तरीके हैं, जिनकी मददसे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ाए जा सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं को नार्मल डेलिवरी की कोशिश करनी चाहिए, जब तक कि सिजेरियन सेक्शन की कोई मेडिकल वजह न हो, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन से ब्लैडर और आंतों में चोट लगने का जोखिम होता है, साथ ही भविष्य की प्रेगनेंसी में गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं।
आयुर्वेद में माना गया है कि जितना जरूरी आपका शारीरिक स्वास्थ्य है उससे कई ज्यादा आपका मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन शांत रहेगा तभी आपका शरीर भी संतुलित रहेगा। प्रेग्नेंसी के आठवें महीने में जितना हो सके सोना चाहिए, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट समय होता है। इस दौरान 'ओजस' नाम का सूक्ष्म तरल पदार्थ मां से बच्चे तक पहुंचता है, जो ऊर्जा और इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए जरूरी होता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ाने और सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत कम करने से जुड़ी जरूरी जानकारी देना है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।