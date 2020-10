Also Read - प्रेगनेंसी डायट में शामिल करें ये 5 फ्रूट्स, मां और बच्चे दोनों को होगा लाभ

View this post on Instagram

Also Read - एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने प्रेग्नेंसी की घोषणा करते हुए दिखाया अपना बेबी बंप, इन लक्षणों से पहचानें अपनी प्रेग्नेंसी

The journey to becoming parents will always be a special one for us. As parents-to-be, we want nothing but the best for our baby. The preparation for the arrival of the baby has gladly been the centre of our attention. We spent days researching about what to use during this time and we decided to use @themomsco’s natural, certified toxin-free products during our pregnancy. In this video, I am answering all the questions about the beginning of our most memorable journey and more. Watch to find out. #themomsco #themomscoformoms #natureintoxinsout @themomsco @rohitreddygoa