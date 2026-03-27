प्रेग्नेंसी में कौन-से सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है? ये 5 गोलियां बच्चे के विकास में करती हैं मदद

प्रेग्नेंसी के दौरान स्वस्थ रहने और शिशु से संपूर्ण विकास के लिए कुछ सप्लीमेंट्स का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। आप प्रेग्नेंसी में इन 5 सप्लीमेंट्स को जरूर लें।

Supplements for Pregnant Women: प्रेग्नेंसी एक ऐसा समय होता है, जब महिला के शरीर में पोषण की जरूरत बढ़ जाती है। इस दौरान पोषण सिर्फ मां के लिए नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान महिला को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी में बैलेंस डाइट के साथ ही, कुछ सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी में सप्लीमेंट्स लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। साथ ही, प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली जटिलताओं का जोखिम भी काफी कम होता है। अगर आप नियमित रूप से कुछ सप्लीमेंट्स लेंगे, तो इससे शिशु को जन्मजात दोषों से भी सुरक्षित रखा जाता है। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं प्रेग्नेंसी में कौन-से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए?

1. फोलिक एसिड

प्रेग्नेंसी के शुरुआत में आपको फोलिक एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रेग्नेंसी की शुरुआती अवस्था में फोलिक एसिड लेना बहुत जरूरी माना जाता है। यह विटामिन बी9 का रूप है, यह शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए जरूरी होता है। शरीर में फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे गंभीर जन्म दोष हो सकते हैं। इसलिए प्रेग्नेंसी प्लान करते समय आपको फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए।

2. आयरन

प्रेग्नेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंट लेना भी बहुत जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान खून की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए आयरन लेने की सलाह दी जाती है। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, इसकी वजह से आपको थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। इतना ही नहीं, आयरन की कमी समय से पहले डिलीवरी का कारण भी बन सकता है। दरअसल, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और विकास प्रभावित हो जाता है।

3. कैल्शियम

प्रेग्नेंसी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम, शिशु की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है। अगर प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो भविष्य में बच्चे की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान हर महिला को दूसरी तिमाही से कैल्शियम का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। प्रेग्नेंसी में दूध से बने प्रोडक्ट्स भी जरूर शामिल करें, इनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है।

4. विटामिन डी

विटामिन डी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए। प्रेग्नेंसी में विटामिन डी इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर आप प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन डी नहीं लेंगे, तो इससे शिशु की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इससे जन्म के बाद रिकेट्स जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी सप्लीटमेंट लेने से मां की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है।

5. ओमेगा-3 फैटी एसिड

प्रेग्नेंसी में आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड भी लेना चाहिए। यह पोषक तत्व शिशु के मस्तिष्क और आंखों के विकास के लिए जरूरी होता है। यह बच्चे की याद्दाश्त और न्यूरोलॉजिकल विकास को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आप ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही, इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है।

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Highlights:

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन डी लेना बहुत जरूरी होता है।

कैल्शियम शिशु की हड्डियां मजबूत बनाता है।

प्रेग्नेंसी में फोलिक एसिड जरूर लेना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।