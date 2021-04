Pregnancy and COVID-19 Risk in Hindi: 2,100 महिलाओं के एक विश्वव्यापी अध्ययन के अनुसार, जिन महिलाओं ने अपनी गर्भावस्था (Pregnancy) के दौरान कोविड-19 (Coronavirus) को अनुबंधित किया था, उनके मरने की संभावना 20 गुना अधिक थी। वॉशिंगटन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में 18 कम, मध्यम और उच्च आय वाले देशों के 43 प्रसूति अस्पतालों की गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया। 2020 के अप्रैल और अगस्त के बीच किए गए अध्ययन में, कोविड 19 से प्रभावित प्रत्येक महिला की तुलना, दो असंक्रमित गर्भवती महिलाओं के साथ की गई, जिन्होंने उसी अस्पताल में उसी अवधि के दौरान जन्म दिया था। Also Read - उत्तर प्रदेश में कोरोना से बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात, पिछले 24 घंटे में 34,379 नए मरीज मिले

जेएएमए बाल रोग पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला है कि मृत्यु के जोखिम में वृद्धि के अलावा, महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं में भी अपरिपक्व जन्म, प्रीक्लेम्पसिया और आईसीयू या इंटुबैशन में प्रवेश का अनुभव होने की अधिक संभावना थी। अध्ययन में पाया गया कि जिन माताओं की बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए, उनमें से उनके 11.5 प्रतिशत शिशुओं ने भी सकारात्मक परीक्षण किया।

जिन महिलाओं का कोविड 19 स्पशरेन्मुख या सौम्य (Pregnancy and COVID-19 Risk) था, उन्हें आईसीयू देखभाल, अपरिपक्व जन्म या प्रीक्लेम्पसिया के जोखिम में वृद्धि नहीं मिली। शोधकर्ताओं ने कहा कि जिन गर्भवती महिलाओं को मोटापे, उच्च रक्तचाप या मधुमेह की गंभीर बीमारी थी, वे सबसे अधिक जोखिम में थीं।

यूडब्ल्यू स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रसूति और स्त्री रोग के प्रोफेसर माइकल ग्रेवेट के प्रमुख लेखकों में से एक ने कहा, “कि गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 प्राप्त होने की अधिक संभावना नहीं है, लेकिन अगर वे इसे प्राप्त करती हैं, तो वे बहुत बीमार होने की संभावना रखती हैं और जन्म और प्रीक्लेम्पसिया के लिए आईसीयू देखभाल, वेंटिलेशन या अनुभव अपरिपक्व की आवश्यकता होती है।”

जर्नल मेड में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में, वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि प्लेसेंटा में वायरस का प्रमाण दुर्लभ है, लेकिन संक्रमित माताओं (Pregnancy and COVID-19 Risk in Hindi) में प्लेसेंटा, नॉन संक्रमित गर्भवती महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक स्तर की प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए जाता है।

अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, शेलि फरहादियन ने कहा कि “अच्छी खबर यह है कि प्लेसेंटा में संक्रमण के खिलाफ एक मजबूत रक्षा बढ़ रही है जो फेफड़ों या नाक से दूर है। फरहादियन ने आगे कहा कि “दूसरी ओर, प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि का उच्च स्तर गर्भावस्था पर अन्य हानिकारक प्रभावों के लिए अग्रणी हो सकता है।”

