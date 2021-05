शादी के बाद कंसीव करना हर कपल की जिंदगी का बहुत खास अवसर होता है। पहली बार पेरेंट्स बनने की खुशी शायद बयां ही नहीं की जा सकती। वर्तमान में इनफर्टिलिटी (Infertility) की समस्‍या काफी बढ़ गई है। हालात ये हैं कि हर 4 में से 1 कपल को कंसीव करने में प्रॉब्‍लम आ रही है। यही कारण है कि आजकल IUI, IVF, Surrogacy और Test Tube Baby की काफी डिमांड है। वहीं, दूसरी और कुछ ऐसे कपल्‍स भी होते हैं जो कई कारणों प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होते हैं लेकिन जाने-अनजाने में कंसीव हो जाता है। ऐस लोग जो उस मोमेंट पर बेबी नहीं चाहते हैं वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए मार्किट से दवाएं, इंजेक्‍शन और सप्‍लीमेंट जैसी चीजें खाते हैं। ताकि प्रेगनेंसी का कोई चांस ही न रहे। अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इससे आपकी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है और अगली बार जब आप कंसीव करना चाहेंगी तब काफी दिक्‍कतें आ सकती है। अगर आप उनमें से हैं जिनका कंसीव तो हो गया है लेकिन अभी बेबी नहीं चाहती हैं तो आज हम कुछ अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के कुछ ऐसे नेचुरल तरीके (Natural Ways To Avoid Pregnancy in hindi) बता रहे हैं जो असरदार हैं और इनके कोई साइड इफेक्‍ट्स भी नहीं है। Also Read - Kadha for Cough Cold: सर्दी, जुकाम, खांसी से नहीं होंगे परेशान, जब पिएंगे ये 4 तरह का आयुर्वेदिक काढ़ा

नीम के पत्‍तों से रोकें प्रेगनेंसी

अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए नीम के पत्‍ते नेचुरल तरीकों में से एक हैं। ऐसा क्‍यों? दरअसल, नीम के पत्‍तों के सेवन से शरीर में स्‍पर्म की मूवमेंट कम हो जाती है। अगर पुरुष नीम की पत्तियों की गोलियों का सेवन करें तो इससे अस्‍थायी प्रेगनेंसी (temporary sterility) को रोका जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भनिरोधक के लिए नीम को कई तरीकों से इस्‍तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि नीम के पत्‍तों का सेवन, नीम का तेल और नीम का जूस आदि। इसके अलावा नीम के तेल को वजाइन वाल्‍स पर भी लगाया जा सकता है, इंटरकोस से पहले कॉटन की बॉल में नीम का तेल डालें इसे वजाइना (ज्‍यादा अंदर नहीं, क्‍योंकि ये फंस सकता है) में डालें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसका असर अगले 5 घंटे तक रहता है। नीम का तेल जबरदस्‍त लुक्रिकेंट के रूप में भी काम करता है और इससे वजाइनल इंफेक्‍शन से भी बचा जा सकता है। अगर आपको किसी तरह की स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍या है तो नीम के पत्‍तों का प्रयोग करने से पहले डॉक्‍टर या एक्‍सपर्ट की सलाह जरूर लें।

Parsley या अजमोद

अजमोद एक आयुर्वेदिक हब है और इसका प्रयोग हर्बल टी के रूप में किया जाता है। अगर आप चाइल्‍डबर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं यानि कि अभी बेबी नहीं चाहते हैं लेकिन कंसीव हो गया है तो आप अजमोद का सेवन कर सकते हैं। इसका असर बहुत हल्‍का है और इसके कोई साइड इफेक्‍ट नहीं होते हैं। इसका सेवन करने के लिए अजमोद की ताजी या सूखी पत्तियों को पानी में उबालें और फिर इसे छानकर कप में निकाल लें। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इस टी का सेवन रोज करें। हालांकि इसका सेवन करने से पहले डॉक्‍टर की सलाह लें।

अदरकी की जड़ें

जी हां, इस बारे में बहुत कम ही जानते होंगे! अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अदरक की जड़ें बहुत असरदार होती हैं। इससे मेंस्‍टुअल ब्‍लीडिंग तेज होती है और प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। इसके सेवन के लिए पानी में पिसे हुए अदरक को 5 से 7 मिनट तक उबालें। अब इसे छानकर एक कप में निकालें और हल्‍का ठंडा होने के बाद पीएं। बेस्‍ट रिजल्‍ट के लिए आप इसे दिन में 2 बार पी सकते हैं। वैसे तो अदरक के कोई साइड इफेक्‍ट नहीं हैं, लेकिन अगर आपको अदरक सूट नहीं करता है तो सेवन से पहले डॉक्‍टर से बात करें।