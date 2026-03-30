प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं तो 5 चीजों से बना लें दूरी, कंसीव करने में मिल सकती है मदद

Pregnancy Planning: क्या आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं? अगर हां तो प्लानिंग के दौरान ही तैयारियां शुरू कर दें। इस दौरान कुछ चीजों से दूरी बनाना जरूरी है।

प्रेग्नेंसी प्लानिंग

मां बनना हर महिला का सपना होता है। शादी के बाद हर महिला चाहती है कि वह मां बने और संतान सुख प्राप्त करे। हालांकि, महिला को अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई तैयारियां करनी पड़ती है। मां बनने के लिए हर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी होता है। कई बार कपल्स प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारियां नहीं करते हैं। जबकि, अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही कुछ चीजों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आइए, गुरुग्राम के मारेंगो एशिया हॉस्पिटल के क्लिनिकल डायरेक्टर-प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी वसल (Dr Pallavi Vasal, Clinical Director - Obstetrics and Gynaecology, Marengo Asia Hospital, Gurugram) से जानते हैं प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए?

1. जंक और प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बना लें

जंक और प्रोसेस्ड फूड्स सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो जंक और प्रोसेस्ड फूड्स से पूरी तरह दूरी बना लें। अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगी, तो इससे फर्टिलिटी और ओव्यूलेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा ऑयली, पैकेज्ड और शुगर लोडेड चीजें खाने से हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं। इससे आपको कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, दाल, साबुत अनाज, नट्स और सीड्सजरूर शामिल करें।

2. कैफीन से दूरी बना लें

ज्यादा कैफीन इनटेक हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं तो चाय या कॉफी का सेवन कम मात्रा में ही करें। ज्यादा कॉफी या चाय का सेवन करने से हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है और कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है। आपको दिन में 1-2 कप से ज्यादा चाय-कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। हेल्दी प्रेग्नेंसी के लिए आप हर्बल टी पी सकते हैं। इससे पाचन-तंत्र में भी सुधार होता है।

3. धूम्रपान और अल्कोहल से दूरी बना लें

धूम्रपान और अल्कोहल सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। धूम्रपान और अल्कोहल करने से फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है। ये दोनों एग क्वालिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करने से प्रेग्नेंसी में मुश्किलें आ सकती हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से पुरुषों में भी स्पर्म क्वालिटी खराब होने लगती है।

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4. स्ट्रेस से दूरी बना लें

तनाव कई रोगों का कारण बनता है। तनाव में रहने से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तनाव में रहने से हार्मोन्स पर असर पड़ता है और इससे फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं तो तनाव से दूरी बना लें। प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान खुद को रिलैक्स रखें। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन और प्राणायामका सहारा ले सकते हैं।

5. खराब जीवनशैली से दूरी बना लें

कई लोग काफी खराब जीवनशैली फॉलो करते हैं। प्रेग्नेंसी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो इससे कंसीव करने में आसानी हो सकती है। प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो देर रात तक जागना बंद कर दें। रात को समय पर सोएं और 8 घंटे की नींद जरूर लें। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें।

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Highlights:

प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान तनावमुक्त रहने की कोशिश करें।

प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें।

हेल्दी खाना खाएं और मेडिटेशन करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।