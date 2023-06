सोनम कपूर की प्रेगनेंसी में आयीं थी कई मुश्किलें, पहले ट्राईमेस्टर में इस वजह से लेने पड़े Progesterone इंजेक्शन्स

सोनम कपूर एक डायबिटीक हैं और उन्होंने 37 साल की उम्र में गर्भधारण किया। मां बनने के अपने सफर के बारे में सोनम कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की।

Sonam Kapoor On Pregnancy Complications: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हाल ही में मां बनी हैं। सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और उनके पति आनंद आहूजा (Anand Ahuja) के घर शनिवार को एक बेटे का जन्म हुआ। वहीं, डिलिवरी के बाद सोनम कपूर अपने एक फोटोशूट की तस्वीरों के चलते चर्चा में आ गयी हैं वहीं, अब अभिनेत्री ने अपनी पहली प्रेगनेंसी और उस दौरान आयी परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है। बता दें कि सोनम कपूर एक डायबिटीक हैं और उन्होंने 37 साल की उम्र में गर्भधारण किया। मां बनने के अपने सफर के बारे में सोनम कपूर ने हाल ही में वोग इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बात की। (Sonam Kapoor On Pregnancy Complications In Hindi)

पहले ट्राईमेस्टर में ही हुईं कई समस्याएं

सोनम ने अपने नये इंटरव्यू में बताया कि उनकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही या पहला ट्राईमेस्टर बहुत मुश्किल था। सोनम कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े अनुभव शेयक करते हुए बताया कि उन्हें प्रेगनेंसी की शुरूआत में ही पेट और जांघों पर प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स लेने पड़े। अनिल कपूर(Anil Kapoor) और सुनिता कपूर (Sunita Kapoor) की बेटी सोनम कपूर ने साल 2018 में लंदन में रहने वाले बिजनेसमेन आनंद आहुजा से शादी की थी। साल 2022 की शुरूआत में सोनम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में गुड न्यूज दी और तबसे वे लगातार सुर्खियों में हैं।

कोरोना की वजह से डर गयी थीं सोनम

वहीं, सोनम ने यह भी बताया कि क्रिसमस 2021 के दौरान उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। यह वह समय था जब सोनम के पति आनंद आहुजा को कोविड संक्रमण हुआ था। सोनम ने बताया कि उस समय वह लंदन में थीं और तब लंदन में कोरोना के केसेस भी काफी बड़ी संख्या में सामने आए थे। अभिनेत्री का कहना है कि इसी बात से वह बहुत अधिक डर गयीं थीं। वहीं, उन्हें बुखार भी हो गया जिसके कारण उनका डर और भी बढ़ गया। सोनम ने बताया कि उन्होंने प्रेगनेंट महिलाओं पर कोरोना के प्रभावों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सावधानियां भी बरतीं।

इस वजह से दिए गए प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन्स

बातचीत के दौरान सोनम कपूर ने कहा कि हम सबने पहले से अधिक सावधान रहने का फैसला किया। क्योंकि, लंदन में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति काफी गम्भीर थी। वहीं, सोनम कपूर को बुखार, सर्दी-खांसी की समस्या भी बार-बार हो रही थी जिसके कारण वे अक्सर बहुत कमजोर महसूस करती थीं और बिस्तर में रहकर आराम करती रहती थीं। प्रोजेस्टेरॉन शॉट्स के विषय पर भी सोनम ने कहा कि उनकी प्रेगनेंसी 31-32 की उम्र के बाद की थी और इस वजह से वह बहुत अधिक चिंतित थीं। एडवांस एज में प्रेगनेंसी के कारण उन्हें इंजेक्शन्स दिए गए।

