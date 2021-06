Lifting Weight in Pregnancy in Hindi: दादी-नानी के जमाने से यह बात हम सुनते आ रहे हैं कि एक गर्भवती महिला (Pregnant women) को गर्भावस्था के दिनों में खासकर पहली और आखिरी तिमाही में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ भी भारी सामान, मेहनत वाला काम करने से बचती हैं। पर तब क्या हो, जब कोई महिला भारी सामान उठा ले। वह भी तब जब उसका पहला, तीसरा या नौवां महीना चल रहा हो? गर्भावस्था के दिनों में शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। हॉर्मोंस में उतार-चढ़ाव होता है। ऐसे में कई काम ऐसे होते हैं, जिसे प्रेग्नेंसी के दिनों में महिलाएं कर नहीं पातीं हैं या करने से डरती हैं। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में भारी सामान उठाने से क्या फायदे या नुकसान (Lifting Weight in Pregnancy) हो सकता है? Also Read - निखिल जैन से रिश्ते को लेकर चर्चा में आईं नुसरत जहां हैं प्रेग्नेंट, फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बंप

विशेषज्ञों की राय जानें

अब तक एक्सपर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि एक प्रेग्नेंट महिला यदि भारी सामान उठाती है, तो उसकी सेहत पर क्या असर हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रेग्नेंसी में महिलाओं को बहुत अधिक वजन उठाने से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें सारे काम छोड़ देने चाहिए, हल्की चीजें भी नहीं उठाना चाहिए। आप प्रेग्नेंसी के पहले जितना भी सामान उठा लेती थीं, उसकी तुलना में 25 प्रतिशत वजन आप उठा सकती हैं। इससे अधिक वजन उठाना नुकसान पहुंचा सकता है। इससे यूटरस पर जोर पड़ता है। बेहतर है कि आप सिलेंडर, भारी बाल्टी, बैग जैसी चीजें ना उठाएं। Also Read - Pregnancy and Covid Vaccine: प्रेगनेंट दीया मिर्ज़ा को डॉक्टर ने कहा, ‘मत लो कोविड-19 वैक्सीन’, जानें प्रेगनेंसी में कितना सेफ है वैक्सीनेशन

प्रेग्नेंसी में वजन उठान के नुकसान (Disadvantages of weight lifting in pregnancy)

प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत अधिक वजन उठाने से बचना चाहिए। उठाती भी हैं, तो काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी नहीं बरतने से समय से पहले प्रसव पीड़ा हो सकती है। बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है। वह कमजोर हो सकता है। बच्चे का जन्म जल्दी होने से उसका शारीरिक विकास सही से नहीं होगा। बच्चे का वजन कम होने का खतरा बढ़ सकता है। भारी या हल्का सामान आप गलत तरीके से भी उठाती हैं, तो मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। Also Read - प्रेगनेंसी से पहले और बाद में महिला और बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए?

वजन उठाने से हो सकती हैं ये परेशानियां

2 गर्भावस्था के दौरान आपकी मांसपेशियां, लिगामेंट्स और जोड़ कमजोर हो जाते हैं इसलिए जब आप वजन उठाती हैं या और कोई भारी काम करती हैं तो आपको चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारी वस्तुओं को उठाने पर आपकी कमर का निचला हिस्सा विशेष रूप से कमजोर पड़ जाता है।

गर्भावस्था बढ़ती है वैसे ही आपके गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल जाता है ऐसा आपके पेट बड़ा हो जाने के कारण होता है। यदि आप कुछ भारी वस्तु लेने के लिए झुकती हैं, तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है और इससे आप गिर सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान खासकर कि तीसरी तिमाही में गिरना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। गिरने के कारण आपको समय से पहले प्रसव पीड़ा हो सकती है या बच्चे को चोट पहुंच सकती है।

प्रेग्नेंसी में वजन उठाने के टिप्स

यदि आप किसी भारी सामान को उठा भी रही हैं, तो सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़ें ना कि कमर झुकाएं। घुटनों पर झुक रही हैं, तो अपनी पीठ को सीधा रखें। प्रेग्नेंसी में कोई भी सामान उठाएं, तेजी से ना उठाएं। बहुत अधिक ना झुकें। बहुत तेजी सा ना चलें।

Pregnancy Diet: प्रेग्नेंसी में इन 4 चीजों का सेवन शिशु को बनाता है हेल्दी, जानें किन चीजों से करना चाहिए परहेज