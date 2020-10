Navratri 2020 in Hindi: इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 25 अक्टूबर को समाप्त (shardiya navratri 2020 kab hai in hindi) हो रहा है। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि 2020 के पूरे नौ दिन दुर्गा मां के अलग-अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का उत्सव हर किसी के लिए खुशियों से भरा होता है। लोग पूरी लगन और श्रद्धा भाव से इस त्योहार को मनाते हैं। देवी दुर्गा के भक्त नौ दिनों तक अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखते हैं। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं भी नवरात्रि में व्रत रखती हैं। यदि आप भी प्रेग्नेंट हैं और इस बार शारदीय नवरात्रि का व्रत (Shardiya Navratri Vrat 2020 in hindi) रखने वाली हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखें। Also Read - प्रेगनेंसी डायट में शामिल करें ये 5 फ्रूट्स, मां और बच्चे दोनों को होगा लाभ

अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रेग्नेंट महिलाएं रखें व्रत

शारदीय नवरात्रि 2020 में प्रेग्नेंट महिलाएं यदि व्रत रखना चाहती हैं, तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही उपवास रखें। नौ दिनों का व्रत रखने से बचें। आप पहले दिन और आखिर दिन व्रत करें। इससे आपके साथ-साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि, डॉक्टर्स भी व्रत रखने को सही कहते हैं, क्योंकि इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। कई बार व्रत के दौरान कुछ महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है। ऐसे में एनर्जी बूस्ट करने वाली चीजों का सेवन करें। इससे आप व्रत के दिनों में फिट और चुस्त रहेंगी। Also Read - एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने प्रेग्नेंसी की घोषणा करते हुए दिखाया अपना बेबी बंप, इन लक्षणों से पहचानें अपनी प्रेग्नेंसी

प्रेग्नेंसी में व्रत के दौरान करें पोषक तत्वों का सेवन

– अपने नवरात्रि डायट (Navratri diet tips for pregnant women in hindi) में पोषक तत्‍वों को भरपूर शामिल करें। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि हों। अगर आप व्रत के दौरान किसी विशेष पोषक तत्‍वों की अनदेखी करेंगी तो इसका असर आपकी सेहत के साथ ही बच्चे की सेहत पर भी पड़ सकता है। Also Read - क्या प्रेग्नेंसी में गर्म पानी पीना चाहिए? जानिए, फायदे और नुकसान

– कुट्टू के आटे, साबुदाना, समा चावल से बनी चीजें जैसे डोसा, इडली, खिचड़ी, साबुदाना खीर, परांठा, पूड़ी, हलवा आदि खाएं। व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी लेबल कम नहीं होगी।

नवरात्रि के दौरान गर्भवती महिलाएं इन बातों का भी रखें ध्यान

तीन महीने से कम की प्रेग्नेंसी में व्रत करने से बचें। पहले तीन महीनों में देर तक भूखे रहने से आपको उल्टी, जी मिचलाना और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। (Shardiya navratri vrat tips for pregnant women in hindi)

गर्भवती महिलाएं प्रत्येक दो से तीन घंटे पर कुछ ना कुछ खा लें। इससे आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी।

प्रेग्नेंसी में निर्जला व्रत करने से बचें। इन दिनों शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी आपके साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी जरूरी है। ऐसे में 8-10 गिलास पानी पिएं, फलों का फ्रेश जूस पिएं। नारियल पानी के सेवन से ऊर्जा प्राप्त होगी।

व्रत में फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध आदि खाएं। तली-भुनी चीजें, स्नैक्स, आलू का चिप्स अधिक ना खाएं। सेंधा नमक का सेवन करें। बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं करेंगे भोजन में, तो ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ सकता है। गर्भावस्था में हाई बीपी आपके साथ-साथ शिशु के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।

यदि आपको पूरे नौ दिनों का व्रत (Shardiya Navratri Vrat 2020 in hindi) रखना है, तो अपनी डॉक्‍टर से सलाह लिए बिना ऐसा ना करें।

नवरात्रि 2018: नवरात्रि व्रत के दौरान रहना है फिट और ऊर्जा से भरपूर, तो जरूर फॉलों करें ये टिप्स

नवरात्रि 2019 : प्रेगनेंट महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रही हैं, तो इन बातों को गांठ बांध लें