क्या प्रेगनेंसी में दौड़ना चाहिए? जानें फायदे-नुकसान और बरती जाने वाली सावधानियां

क्या प्रेगनेंसी में दौड़ना चाहिए? जानें फायदे-नुकसान और बरती जाने वाली सावधानियां

अक्सर ये सवाल महिलाओं के जहन में आता है कि क्या गर्भावस्था में दौड़ना, जॉगिंग करना या फिर एक्सरसाइज करना उनकी और उनके शिशु की सेहत के लिए सुरक्षित है? जानें, यहां प्रेग्नेंसी में दौड़ने के फायदे-नुकसान और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में....

Benefits of Running during Pregnancy in Hindi: प्रेग्नेंसी में जितना जरूरी है आराम करना, उतना ही जरूरी है थोड़ा-बहुत एक्टिव रहना। एक्सरसाइज करना। हालांकि, ये सब काम अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। कुछ महिलाएं गर्भावस्था में हल्के एक्सरसाइज करने से भी घबराती हैं, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि एक्सरसाइज से मांसपेशियां लचीली बनी रहती हैं। खासकर प्रेग्नेंसी में रनिंग और जॉगिंग भी कर सकती हैं। इससे पेल्विक एरिया और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जानें, कैसे गर्भावस्था में दौड़ना होता है फायदेमंद, क्या हो सकते हैं इसके नुकसान...

यदि आपको प्रतिदिन रनिंग, जॉगिंग करने की आदत है, तो आपको अधिक नुकसान नहीं होगा। कोशिश करें तेज ना दौड़ने की। हालांकि, गर्भवास्था के तीसरे महीने अधिक तेज से दौड़ना मुश्किल हो सकता है। वजन ज्यादा होने के साथ ही पेट का आकार भी बढ़ जाता है। बच्चे का वजन होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान दौड़ने से पेट में पल रहे शिशु के लिए भी लाभदायक हो सकता है।

प्रेग्नेंसी में कब दौड़ना हो सकता है नुकसानदायक (Side Effects of Running during Pregnancy)

यदि आपको कोई प्रेग्नेंसी से संबंधित समस्या है, तो आप बिना अपनी डॉक्टर से बात किए रनिंग, जॉगिंग या फिर कोई भी एक्सरसाइज, योग करने की कोशिश ना करें। यदि आपको ब्लीडिंग हो, यूटरस नीचे हो, प्रीएक्लेम्प्सिया, हार्ट डिजीज, शरीर में खून की कमी हो, तो दौड़ने के लिए ना जाएं। आपको मिसकैरिज हो सकता है। प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है।

कई बार शरीर भारी होने या पेट बड़ा होने के कारण शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। खासकर, जब आप जॉगिंग करती हैं या तेजी से चलती हैं। ऐसे में समतल सड़कों और गली में ही चलें। कुछ महिलाओं को दौ़ड़ने से कमर, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। कई बार गिरने से खासकर पेट के बल गिरने से पेट में पल रहे शिशु की जान को भी खतरा हो सकता है।

प्रेग्नेंसी में दौड़ने के फायदे क्या होते हैं? (Benefits of Running during Pregnancy)

यदि आप प्रेग्नेंसी के दौरान जॉगिंग करती हैं, तो वजन कंट्रोल में रह सकता है।

दौड़ने से मांसपेशियां लचीली बनी रहती हैं। डिलीवरी के दौरान दर्द थोड़ा कम हो सकता है।

प्रेग्नेंसी में कई कारणों से सी-सेक्शन के जरिए डिलीवरी कराने की नौबत आ जाती है। आप एक्सरसाइज करेंगी, कम गति से दौड़ेंगी तो इन समस्याओं से बची रह सकती हैं।

प्रेग्नेंसी में शुरुआती महीनों से ही यदि आप योग, एक्सरसाइज करती हैं, तो उच्च रक्तचाप, डायबिटीज जैसी समस्याओं से बची रह सकती हैं।

प्रेग्नेंसी में दौड़ते वक्त रखें इन बातों का ख्याल (Precautions while running during pregnancy)

प्रेग्नेंसी में दौड़ने के दौरान पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। जब आप दौड़ेंगी तो शरीर से पसीना निकलेगा, ऐसे में पानी की कमी हो सकती है।

दौड़ते वक्त बड़े और ढीले कपड़े ना पहनें। पेट का आकार बढ़ गया है, तो आप सपोर्ट के लिए कोई बेल्ट लगाएं। स्पोर्ट्स ब्रा पहने, जो ना तो बहुत टाइट हो और ना ही बहुत ढीली हो।

आपको उल्टियां हो रही हों, थकान महसूस हो रहा हो, तो जबरदस्ती रनिंग या जॉगिंग के लिए ना जाएं। रेस्ट करें, जब आप अच्छा महसूस करेंगी, तो ही आपके शरीर को भी दौड़ने का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

(डिस्क्लेमर: प्रेग्नेंसी से संबंधित यहां लिखी गई सभी जानकारियां और सलाह सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए दी गई हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानियों से छुटकारा पाने या किसी भी टिप्स को अपनाने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।)