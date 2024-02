Prostate Cancer Risk Factors: मां के पेट में बच्चे को ना मिले ये न्यूट्रिएंट तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर, जानिए कौन से हैं वो जरूरी न्यूट्रिएंट

प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो इसके कारण बच्चों के विकास में अड़चन आ सकती है और उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

Nutritional Deficiency during pregnancy and prostate cancer:प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को अपने पोषण के साथ-साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के पोषण का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए, बड़े- बूढ़े कहते हैं कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को दो लोगों के लिए खाना चाहिए या दोगुनी खुराक लेनी चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा मिलना कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया एक नयी स्टडी ने जिसमें कहा गया है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को अगर सही मात्रा में पोषक तत्व ना मिले उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क (Prostate Cancer Risk Factors During Pregnancy) बढ़ जाता है।

प्रेगनेंसी में इस पोषक तत्व की कमी से हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर

बता दें कि प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक गम्भीर कैंसर है। प्रोस्टेट पुरुषों में प्रजनन प्रणाली का एक भाग है। प्रोस्टेट आकार में अखरोट जैसा होता है जो मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रोस्टेट का आकार भी बढ़ सकता है। इसे यूरीन का प्रवाह कम होने लगता है। यह प्रोस्टेट कैंसर का एक संकेत हो सकता है।

ब्राजील के साओ पाउलो स्टेट यूनिवर्सिटी (UNESP) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चूहों पर की गयी एक स्टडी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि गर्भावस्था में पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों में हार्मोन इम्बैंलेंस और जीन रिएक्शन में बदलाव देखे गए।

स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता लुइस एंटोनियो जस्टुलिन जूनियर ने कहा कि, "प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं को अगर प्रोटीन की कमी ( lack of protein intake during pregnancy) हो जाए तो इसके कारण बच्चों के विकास में अड़चन आ सकती है और उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।" इस स्टडी के परिणाम जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किए गए।

प्रोटीन की कमी से बढ़ता है इन बीमारियों का भी जोखिम

शोधकर्ताओं के अनुसार, स्टडी के परिणाम दिखाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के शुरूआती समय (गर्भावस्था और जन्म के बाद के पहले 2 साल तक की उम्र तक) में कम मात्रा में प्रोटीन मिलने से ना केवल जीन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इन क्रोनिक बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा सकता है-

कैंसर

डायबिटीज

हार्ट डिजिज और

श्वसन मार्ग से जुड़ी समस्याएं

डॉ. निखिल कलवाणी (Dr Nikhil Kalyani, Consultant, Radiation Oncology, Jaslok Hospital, Mumbai) के अनुसार, अब तक जो स्टडीज हुई हैं उनमें से कुछ में यह कहा गया है कि हाई-फैट फूड्स खासकर जानवरों से प्राप्त होनेवाला एनिमल फैट का सेवन करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। वहीं इस विषय पर अभी भी रिसर्च चल रही है। सब्जियों, फलों और हेल्दी अनाज से भरपूर डाइट लेने से कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। हालांकि, इन सबके बीच यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैंसर होने के बाद के बाद खान-पान की आदतें बदलने से कैंसर ना तो रूकेगा और ना ही उसके विकसित होने की गति कम होगी। हेल्दी डाइट से जुड़ी ये आदतें जितनी जल्दी हो सके अपनाएं। कम उम्र से ही संतुलित डाइट लेने से आपके स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव भी बेहतर ही पड़ेगें।

