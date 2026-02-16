प्रेगनेंसी के दौरान ये गलतियां करने से बच्चों में बढ़ जाता है मिर्गी का खतरा, गर्भवती महिलाएं जरूर दें ध्यान

Bacho me Mirgi ke Karan: गर्भधारण के दौरान महिलाओं के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों के कारण उनके गर्भ में पल रहे बच्चों में मिर्गी के दौरे आने का खतरा बढ़ सकता है, जिसके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

Pregnancy me Kya Nahi Karna Chahiye: गर्भावस्था महिलाओं के जीवन का वह समय होता है, जिस दौरान उनका शरीर बेहद नाजुक होता है और इसलिए उन्हें अपना खास ध्यान रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपनी तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता होती है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं द्वारा की गई छोटी सी गलती भी कई बार उनके बच्चे के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। बच्चों में मिर्गी के दौरे आना कई बार प्रेगनेंसी के दौरान मां द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की ये गलतियां अक्सर महिलाएं अनजाने में करती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। इस लेख में हम महिलााओं को ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे जिनसे प्रेगनेंसी के दौरान खासतौर पर बचना चाहिए, ताकि गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे में मिर्जी जैसी भयानक बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके।

फॉलिक एसिड इग्नोर करना

प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली गलतियां वैसे तो बहुत हैं, लेकिन फॉलिक एसिड को इग्नोर करना। महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड बेहद जरूरी है और हर महिला को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। फॉलिक एसिड यानी विटामिन बी9 गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को विकसित करने के लिए बेहद जरूरी होती है। इसलिए महिलाओं को डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जिसमें खूब मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी लेने की सलाह दी जाती है।

अगर प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड नहीं मिल पाता है, ऐसा हो सकता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित न हो पाए। अगर ये अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है और इनमें से एक एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे आना भी हो सकता है। क्योंकि मिर्गी के दौरे आना भी दिमाग और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या ही होती है।

शराब व धूम्रपान का सेवन करना

शराब पीना व धूम्रपान करना आदि को किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहींं माना जा सकता है और आजकल ये चीजें इकनी कॉमन होती जा रही हैं कि गर्भवती महिलाएं भी इनका सेवन करने से नहीं कतराती हैं। शराब व स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माने जाते हैं और अगर गर्भवती महिलाएं इनका सेवन करती हैं तो इसका दुष्प्रभाव सिर्फ महिला को ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकते हैं। कई रिसर्चों में पाया जा चुका है कि गर्भावस्था के दौरान शराब व धूम्रपान का सेवन करने से गर्भ में पल रहे बच्चे में दिमागी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और इसमें मिर्गी के दौरे आने जैसी समस्याएं भी शामिल है।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान न रखना

गर्भधारण के दौरान महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजों में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए हर महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गर्भधारण के दौरान अगर मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब है तो इसका असर बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ सकता है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो प्रेगनेंसे के दौरान एंग्जायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याएं होने से भी गर्भ में पल रहे बच्चे को आने वाले समय में मिर्गी के दौरे आने का खतरा बढ़ सकता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।