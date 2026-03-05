प्रेगनेंसी में क्यों होने लगती है कमर दर्द की परेशानी? डॉक्टर से जानें कम करने के उपाय

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Back Pain During Pregnancy : प्रेग्नेंसी एक और जहां, महिलाओं को खुशियां देती हैं। वहीं, इस दौरान महिलाओं के अंदर कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इन बदलावों में न सिर्फ उल्टी, कब्ज जैसी परेशानी होती है, बल्कि कुछ महिलाओं को कमर दर्द की परेशानी काफी ज्यादा रहती है। मुख्य रूप से प्रेग्नेंसी के दूसरे या फिर तीसरे ट्राइमेस्टर में कमर दर्द की परेशानी काफी ज्यादा रहती है। कुछ लोगों को यह दर्द हल्का और कुछ लोगों को काफी ज्यादा रहता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए हमने मदरलैंड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा सक्सेना से बातचीत की है। आइए क्या कहती हैं डॉक्टर?
प्रेग्नेंसी में कमर दर्द की परेशानी कई कारणों से हो सकती है, आइए जानते हैं इनके कारणों के बारे में-
गर्भ धारण करने के कुछ समय बाद से महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है। इस दौरान पेट आगे की ओर आने लगती है। साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों का भी वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी वजह से उनको कमर में दर्द की परेशानी महसूस हो सकती है।
प्रेग्नेंसी में पेट आगे की ओर बढ़ने के कारण शरीर का पोस्चर बदलने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं को बैठने, चलने और सोने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में कई बार कमर दर्द की परेशानी भी हो सकती है।
गर्भावस्था के दौरान शरीर का हार्मोन लेवल काफी ज्यादा बिगड़ने लगता है। मुख्य रूप से इस दौरान रिलैक्सिन नाम का हार्मोन शरीर के लिगामेंट्स और जोड़ों को ढीला कर देता है, जिसकी वजह से डिलीवरी आसान हो सकी है। लेकिन इस हार्मोन की वजह से कमर दर्द होने लगता है।
गर्भावस्था में अगर आपको कमर दर्द की परेशानी हो रही है, तो आप इसे कम करने के लिए कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-
प्रेग्नेंसी के दौरान सही पोस्चर न रखने के चलते कमर दर्द की परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि चलते-फिरते, बैठते या फिर सोते समय अपना पोस्चर सहीरखें। मुख्य रूप से अगर आप बैठ रहे हैं, तो कमर के पीछे छोटा सा तकिया जरूर रखें। इससे कमर दर्द की परेशानी हो सकती है।
कमर दर्द की परेशानी अगर आप कम करना चाहते हैं, तो प्रेग्नेंसी के दौरान हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप स्ट्रेचिंग या फिर योग कर सकते हैं। यह मांसपेशियों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इससे दर्द की परेशानी कम हो सकती है।
प्रेग्नेंसी में हाई हील्स बिल्कुल भी न पहनें। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, जो कमर दर्द की परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। कोशिश करें कि इस दौरान फ्लैट या फिर आरामदायक जूते ही पहनें।
अगर आपको कमर दर्द की समस्या काफी ज्यादा हो रही है, तो गर्म सिंकाई भी कर सकते हैं। इससे कमर दर्द से राहत मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि 2 से 3 मिनटों के लिए ही गर्म सिंकाई करें। इससे ज्यादा देर के लिए सिंकाई न करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
