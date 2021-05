Pregnancy Diet Tips in Hindi : मां बनना हर महिला का सपना होता है और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी भी हर महिला के लिए यही होती है। लेकिन कई बार प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ महिलाएं अपने घर और ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि खुद के ऊपर और अपनी डाइट पर अधिक ध्यान नहीं देती हैं। ऐसे में शरीर में पल रहे भ्रूण का विकास सही से नहीं होता है। ध्यान रखें, गर्भावस्था के पूरे 9 महीने बेहद ही नाजुक होते हैं। इस दौरान अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कभी भी, कोई भी शारीरिक समस्या हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक गर्भवती महिला को शुरुआती तीन महीने और आखिरी तीन महीने अपने खानपान का खास ख्याल (Pregnancy Diet) रखना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंसी के ये दोनों ही ट्राइमेस्टर शिशु के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आप स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी खाएंगी, अंदर से अच्छा महसूस करेंगी तो ही शिशु का भी शारीरिक और मानसिक विकास सही से होगा। जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान किन चीजों का सेवन करना (Pregnancy Diet Tips in Hindi) जरूरी हो जाता है और किन चीजों से करना चाहिए परहेज…. Also Read - Drinks during Pregnancy: गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाएं पिएं ये 5 हेल्दी जूस, रहेंगी हाइड्रेटेड, बच्चे को भी मिलेगा पोषण भरपूर

1 डाइट में शामिल करें ये पोषक तत्व (What to eat and what to avoid)

यदि आप मां बनने वाली हैं, तो अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन सी, डी, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको पूरे 9 महीने किन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। Also Read - श्रेया घोषाल ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिख रहा है गजब का ग्लो, देखें तस्वीरें

2 गर्भावस्था में कैल्शियम है बेहद जरूरी

प्रेग्नेंट महिला (Pregnant women) की डाइट में कैल्शियम से भरपूर चीजें जरूर होनी चाहिए डाइट में शामिल। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। प्रेग्नेंसी में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए फलियां, टोफू, अंजीर का सेवन भी हेल्दी होता है। Also Read - क्या मेनोपॉज के बाद गर्भावस्था संभव है? जानें 40-45 की उम्र में प्रेग्नेंट होने के जोखिम

3 विटामिन बी12, आयरन के लिए खाएं ये चीजें

प्रेग्नेंसी में आयरन, फोलेट और विटामिन बी12 की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप ओट्स, दाल, साबुत अनाज, मछली, नट्स, फलियां, हरी सब्जी, बाजरा आदि खूब खाएं।

4 प्रेग्नेंसी में फाइबर है बेहद जरूरी

अक्सर महिलाओं को प्रेग्नेंसी में कब्ज, बदहजमी, पेट में जलन, पेट का फूलना आदि समस्याएं हो जाती हैं। कब्ज की शिकायत अधिकतर महिलाओं को होती ही है। ऐसे में फाइबर से भरपूर फल खाएं। मैदा ना खाएं। फल में अमरूद, बेरीज, सेब, आम, संतरा आदि खाएं। यदि आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर से सलाह लें। कई फल में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नींबू पानी का सेवन करना भी आपको गैस से छुटकारा दिलाएगा, साथ ही उल्टी, जी मिचलाने की समस्या भी दूर होगी। प्रेग्नेंसी में शरीर को हाइड्रेट रखें, खासकर गर्मी के मौसम में। पानी से आपको कब्ज भी नहीं होगा।

प्रेग्नेंसी में क्या ना खाएं (pregnancy dos and don’ts)

सबसे पहले तो आप जंक फूड से दूरी बना लें। मैदा, स्ट्रीट फूड, पिज्जा, बर्गर, प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड, शराब, स्मोकिंग, अधिक चाय या कॉफी, तेल-मसाले वाली चीजों के अधिक सेवन से परहेज करें। हाई कैलोरी युक्त फूड्स के सेवन से बचें। एक बार में ही अधिक खाने की बजाय कम मात्रा में छोटे-छोटे भोजन करें। इससे आपका पेट भरा हुआ नहीं लगेगा और उल्टी भी नहीं होगी। किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होने पर दवाओं का सेवन खुद से ना करें। एक्सरसाइज करें, मगर खुद को थका देने वाले हेवी एक्सरसाइज से बजें। सारा दिन बैठी ना रहें, क्योंकि शरीर को एक्टिव रखना भी जरूरी है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से हनीं होगा तो आपके पैरों, हाथों में सूजन भी हो सकता है।

Drinks during Pregnancy: गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाएं पिएं ये 5 हेल्दी जूस, रहेंगी हाइड्रेटेड, बच्चे को भी मिलेगा पोषण भरपूर

प्रेग्नेंसी में जी मिचलाए तो तुरंत खाएं ये फूड्स! चुटकियों में दूर होगी मतली, बच्चे को भी मिलेगा पूरा पोषण